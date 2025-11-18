Votuporanga recebe o Circuito Sesc de Esportes com a presença do pentacampeão Luizão 

Ele participará de um bate-papo e interações com o público no próximo dia 27, no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”; programação também terá brincadeiras com o tema futebol.

Votuporanga receberá o Circuito Sesc de Esportes – movimento que aproxima, no dia 27, das 9h às 11h, no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”, localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3.010, na zona norte da cidade.

O Circuito Sesc de Esportes é um projeto institucional do Sesc São Paulo que busca ampliar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo que não contam com unidades da instituição. Na região de São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga e Mirassol serão contempladas nesta edição.

O evento contará com a presença do pentacampeão mundial Luizão, revelado pelo Guarani e reconhecido como um dos grandes atacantes brasileiros dos anos 1990 e 2000, com passagens pelos quatro grandes clubes de São Paulo e também por Botafogo, Flamengo e Vasco.

Além de conhecer sua trajetória e participar de um bate-papo, o público poderá interagir com o ex-jogador em desafios e vivências conduzidas por educadores do Sesc. A programação ainda inclui brincadeiras temáticas sobre futebol.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, celebrou a realização do evento na cidade, que contará com o apoio da Secretaria da Educação envolvendo alunos das escolas municipais: “Receber o Circuito Sesc de Esportes é uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho em prol do esporte em Votuporanga. Este evento democratiza o acesso a atividades de qualidade e proporciona um momento único de lazer e inspiração para a nossa população. A presença de um nome como Luizão, um atleta que alcançou o topo do futebol mundial, é um estímulo enorme para os nossos jovens. Estamos mobilizados para garantir que esta seja uma experiência memorável para todos os participantes,” aponta.