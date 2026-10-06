Eleições 2026: veja famosos que não conseguiram se eleger

Cantores, apresentadores, humoristas, influenciadores, atores e ex-jogadores tentaram vagas no Legislativo, mas ficaram de fora.
A popularidade na televisão, na música, nos esportes e nas redes sociais não foi suficiente para garantir uma vaga nas eleições deste domingo (4.out). Diversos famosos entraram na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas, mas não conseguiram se eleger.
Entre os nomes estão Manoel Gomes, conhecido como Caneta Azul, MC Gui, Menina da Bota, Inês Brasil e Tiririca.
O cantor Manoel Gomes (Avante), conhecido pelo hit “Caneta Azul”, tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo. Ele recebeu 7.239 votos, mas não conseguiu chegar à Câmara dos Deputados.
O artista ganhou projeção nacional em 2019, quando a música “Caneta Azul” viralizou nas redes sociais. Esta foi a segunda tentativa de Manoel Gomes de entrar para a política. Em 2022, ele concorreu a deputado estadual pelo Maranhão e também não foi eleito.
O funkeiro MC Gui (PSD) também tentou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. O cantor recebeu 7.378 votos, mas não conseguiu se eleger deputado federal.
Aos 28 anos, MC Gui, nome artístico de Guilherme Kauê Castanheira Alves, disputou uma eleição pela primeira vez. O artista ganhou projeção nacional na década passada, durante a ascensão do chamado funk ostentação.
Outra personalidade que ganhou fama na internet e tentou chegar à Câmara foi Maria José Mendes da Cruz, conhecida como Menina da Bota. Aos 23 anos, a influenciadora e cantora concorreu a deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil.
Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, ela ganhou notoriedade nacional depois que vídeos em que aparece dançando e cantando na zona rural viralizaram. Menina da Bota recebeu 9.610 votos, mas não foi eleita.
Um dos resultados de maior destaque foi a derrota de Tiririca (PSD). Diferentemente de boa parte dos famosos que tentavam ingressar na política, o humorista buscava permanecer na Câmara dos Deputados, onde está desde 2011.
Depois de quatro eleições consecutivas por São Paulo, Tiririca mudou o domicílio eleitoral e concorreu pelo Ceará. Ele recebeu 5.523 votos e não conseguiu renovar o mandato.
A derrota interrompe uma sequência de 16 anos do humorista na Câmara. Em sua estreia nas urnas, em 2010, Tiririca recebeu mais de 1,3 milhão de votos. Depois, foi reeleito em 2014, 2018 e 2022. O atual mandato termina em janeiro de 2027.
A lista de famosos derrotados também inclui nomes conhecidos da televisão. Em São Paulo, Datena (PSB) não conseguiu uma cadeira de deputado federal.
No Rio de Janeiro, o ator Humberto Martins (DC) e o ex-jogador Edmundo não conseguiram vagas de deputado federal. A apresentadora Antônia Fontenelle e a ex-paquita Andréa Sorvetão (DC) também ficaram de fora.
Em São Paulo, o ex-jogador Luís Fabiano (MDB) e o ator e ex-BBB Lucas Penteado (PT) também não conseguiram chegar à Câmara. No Rio Grande do Sul, Matteus Amaral (PP), vice-campeão do BBB 24, recebeu 51.437 votos, mas não foi eleito deputado federal.
No Rio de Janeiro, Inês Brasil (PSB) tentou transformar a popularidade nas redes sociais em votos. A cantora e influenciadora disputou uma cadeira de deputada estadual, mas ficou fora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
Inês recebeu 3.145 votos. Ela ficou conhecida nacionalmente depois que um vídeo de inscrição para o “Big Brother Brasil” viralizou na internet e, desde então, construiu carreira como cantora e personalidade das redes sociais.
No Amazonas, a ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) também não conseguiu uma vaga de deputada estadual. Já o ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo (Podemos) disputou o Senado pelo Tocantins, mas não foi eleito.
Abaixo você encontra a votação dos principais nomes das celebridades que se aventuraram nas urnas e não se deram bem:
- José Luís Datena (PSB) – 51.071 votos
- Sikêra Júnior (Republicanos) – 37.050 votos
- Silvia Abravanel (PSD) – 22.464 votos
- Rachel Sheherazade (PSD) – 22.451 votos
- Adrilles Jorge (União Brasil) – ex-BBB – 26.694 votos
- Cantor Netinho De Paula (MDB) – 19.336 votos
- Jean Wyllys (PT) – ex-BBB – 18.073 votos
- Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) – 15.382 votos
- Geraldo Luís (Avante) – 10.176 votos
- Luis Fabiano (MDB) – 9.613 votos
- Goleiro Sérgio (Solidariedade) – 9.565 votos
- Caneta Azul – Manoel Gomes (Avante) – 7.239 votos
- Baianinho De Mauá (União Brasil) – 7.452 votos
- MC Gui (PSD) – 7.378 votos
- Val Marchiori (Republicanos) – 5.025 votos
- Dinei (Avante) – 3.315 votos
- Lucas Penteado (PT) – Ator e ex-BBB – 3.448 votos
- Marquito do Ratinho (PSD) – 1.595 votos
- Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos