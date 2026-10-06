Eleições 2026: veja famosos que não conseguiram se eleger

Cantores, apresentadores, humoristas, influenciadores, atores e ex-jogadores tentaram vagas no Legislativo, mas ficaram de fora.

A popularidade na televisão, na música, nos esportes e nas redes sociais não foi suficiente para garantir uma vaga nas eleições deste domingo (4.out). Diversos famosos entraram na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas, mas não conseguiram se eleger.

Entre os nomes estão Manoel Gomes, conhecido como Caneta Azul, MC Gui, Menina da Bota, Inês Brasil e Tiririca.

O cantor Manoel Gomes (Avante), conhecido pelo hit “Caneta Azul”, tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo. Ele recebeu 7.239 votos, mas não conseguiu chegar à Câmara dos Deputados.

O artista ganhou projeção nacional em 2019, quando a música “Caneta Azul” viralizou nas redes sociais. Esta foi a segunda tentativa de Manoel Gomes de entrar para a política. Em 2022, ele concorreu a deputado estadual pelo Maranhão e também não foi eleito.

O funkeiro MC Gui (PSD) também tentou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. O cantor recebeu 7.378 votos, mas não conseguiu se eleger deputado federal.

Aos 28 anos, MC Gui, nome artístico de Guilherme Kauê Castanheira Alves, disputou uma eleição pela primeira vez. O artista ganhou projeção nacional na década passada, durante a ascensão do chamado funk ostentação.