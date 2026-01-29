Lula fará cirurgia para corrigir catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira

Presidente fez exames pré-operatórios na manhã desta quinta (29) e seguiu com despacho normal na Granja do Torto.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. A operação está marcada para esta sexta-feira (30.jan), em Brasília/DF.

Nesta quinta-feira (29), um dia depois de retornar da viagem que fez ao Panamá, o petista realizou exames pré-operatórios.

Segundo o Palácio do Planalto, nesta tarde Lula “seguirá com a rotina de despacho normalmente” na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República.

Interlocutores informaram que, apesar de não terem sido divulgados, os exames já estavam marcados. Antes da confirmação, a agenda do presidente para esta quinta não havia sido publicada pela Presidência da República.

A operação deve acontecer no Hospital Sírio Libanês, onde o petista costuma receber atendimento médico quando necessário. O horário do procedimento não foi informado.