Lula fará cirurgia para corrigir catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira

Presidente fez exames pré-operatórios na manhã desta quinta (29) e seguiu com despacho normal na Granja do Torto.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. A operação está marcada para esta sexta-feira (30.jan), em Brasília/DF.
Nesta quinta-feira (29), um dia depois de retornar da viagem que fez ao Panamá, o petista realizou exames pré-operatórios.
Segundo o Palácio do Planalto, nesta tarde Lula “seguirá com a rotina de despacho normalmente” na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República.
Interlocutores informaram que, apesar de não terem sido divulgados, os exames já estavam marcados. Antes da confirmação, a agenda do presidente para esta quinta não havia sido publicada pela Presidência da República.
A operação deve acontecer no Hospital Sírio Libanês, onde o petista costuma receber atendimento médico quando necessário. O horário do procedimento não foi informado.
Cirurgias de Lula
Esse será o quarto procedimento médico ao qual o presidente, que completa 81 anos em outubro, será submetido em seu terceiro mandato.
Em setembro de 2023, Lula colocou uma prótese no quadril para atenuar as dores causadas por uma artrose, em um procedimento conhecido como artroplastia do quadril. Antes do procedimento, ele se queixava de incômodo ao andar.
Na mesma data, o petista também realizou uma blefaroplastia, procedimento estético para retirar o excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras.
Já em dezembro de 2024, Lula precisou passar por um procedimento de emergência para drenar uma hemorragia subdural (sangramento cerebral) após bater a parte de trás da cabeça.
O petista caiu depois de se desequilibrar quando estava no banheiro do Palácio do Alvorada, em outubro daquele ano. Três dias após a drenagem, Lula voltou à mesa de cirurgia para realizar um cateterismo e evitar novos sangramentos.