Polícia investiga vazamento e publicação não autorizada de fotos e vídeo de jovens em site erótico 

Ao menos dez vítimas, com idades entre 15 e 28 anos, procuraram a Delegacia em Andradina/SP para denunciar que imagens retiradas de perfis privados foram expostas sem consentimento.

A Polícia Civil de Andradina/SP investiga a publicação não autorizada de fotos e vídeos de jovens em um site de conteúdo erótico e pornográfico.

O caso foi registrado após dez vítimas, com idades entre 15 e 28 anos, procurarem a delegacia para denunciar o vazamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que foram alertadas por amigas sobre a presença de fotos e vídeos íntimos no site.

As imagens foram retiradas sem autorização de contas restritas das redes sociais, sendo vinculadas à plataforma sem o consentimento das jovens.

O caso foi registrado como injúria no início de setembro e, até a última atualização desta reportagem, seguia em apuração pela Polícia Civil para identificação dos suspeitos.

*Com informações do g1