É tudo ou nada! CAV pega o Capivariano por vaga na semi da Copa Paulista 

O Pantera Alvinegro venceu no primeiro duelo, em Capivari. Jogo da volta ocorre neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Capivariano neste sábado (14.set), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, no jogo da volta das quartas de final da Copa Paulista Sicredi 2024.

Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Bady, na Arena Capivari, no último sábado (7), o CAV tem a possibilidade de jogar pelo empate sob seus domínios para avançar à semifinal. Já ao Leão da Sorocabana, resta ganhar por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou a partir de dois para carimbar o passaporte ainda no tempo normal.

Vale ressaltar que o Votuporanguense tem o direito de fazer o segundo jogo em casa por ter feito melhor campanha até aqui.

O Pantera Alvinegro, comandado pelo técnico Rogério Corrêa, fez o último treino na tarde desta sexta-feira, na Arena Plínio Marin. Na planilha, o treinador tem 100% do elenco à disposição. O CAV conta com a volta de Orlando Júnior, que não embarcou para Capivari, no entanto, fez um trabalho de recuperação na coxa e está reintegrado ao elenco. Além disso, o lateral-direito Vinicius Baracioli, que sofreu uma torção no tornozelo e chegou a ser dúvida para o jogo da volta, está recuperado e apto a enfrentar o Capivariano.

Por falar no Leão da Sorocabana, no duelo de ida, além de perder o jogo em casa, perdeu uma peça extremamente importante para esse compromisso: o seu próprio treinador. Aos 43 minutos do segundo tempo, o técnico Élio Sizenando, comandante do Leão da Sorocabana, foi expulso pela equipe de arbitragem de forma direta. Como relatado na súmula da partida na Arena Capivari, a punição aconteceu após o treinador fazer gestos de socos no ar e direcionar ofensas à árbitra Marianna Nanni Batalha.

Arbitragem escalada pela FPF

Para apitar esse duelo decisivo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Thiago Luis Scarascati, que será auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Henrique Perinelli Oliveira. Já o quarto árbitro será Hermínio Henrique Kuhn Daldem e o quinto Leonardo Tadeu Pedro. Luiz Vanderlei Martinucho será o analista de campo.

Por sua vez, o VAR ficará a cargo de Marcio Henrique de Góis, que será auxiliado por Marco Antonio de Andrade Motta Júnior e Humberto José Júnior, assistidos por Renato de Carlos. A FPF ainda escalou Paulo Ricardo Alves de Oliveira como quality manager e Luciano Alves de Lima como analista de vídeo. Gustavo Xavier atuará como operador de replay, Rodrigo de Lima como técnico de garantia estádio e Daeseung dos Santos Choudhury como assistente de área de revisão.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

