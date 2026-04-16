CAV perde em Itu e enfrentará o Juventus por acesso ao Paulistão 

O Ituano evitou à eliminação no Paulistão A2, de virada, após falha bizarra do goleiro Gabriel Félix e chutaço de Dal Pian. Luiz Thiago havia aberto o placar de pênalti para o Votuporanguense, no fim do primeiro tempo.
Em um duelo recheado de emoções, o Clube Atlético Votuporanguense acabou derrotado pelo Ituano por 2 a 1, de virada, na última partida do quadrangular do Paulistão A2, na noite desta quarta-feira (15.abr), no Estádio Novelli Júnior, em Itu/SP.
A Pantera Alvinegra, já classificada para a semifinal, saiu na frente com Luiz Thiago, de pênalti, nos minutos finais da etapa inicial. O Rubro-negro, que foi melhor por quase todo o tempo, foi para o tudo ou nada e conseguiu a virada. Primeiramente, contou com uma falha bizarra do goleiro Gabriel Félix, que furou e entregou o gol de bandeja para Gabriel Razera, que havia entrado alguns minutos antes. Aos 46, Dal Pian, que também veio do banco de reservas, fez um golaço e carimbou a vaga do Ituano na semifinal.
Com a bola rolando…
O Ituano precisava vencer, sua sobrevivência no torneio, por conta própria, dependia disso. A primeira boa chance foi de Alason Carioca, aos 13, em uma finalização para fora. Aos 19, Neto Berola fez bonito, tentou um voleio, mas a bola foi bloqueada. A grande chance rubro-negra foi aos 21, na falta cobrada por Bruno Mezenga, que parou na trave de Gabriel Félix.
Depois, a bola procurou Mezenga novamente, mas ele não conseguiu colocar no fundo das redes.
Em sua primeira chegada aguda, o CAV conseguiu um pênalti a seu favor. Carlão colocou a mão na bola, e o árbitro João Vitor Gobi marcou a infração. O goleiro Lucas Wingert acertou o canto, mas não evitou o gol de Luiz Thiago, que definiu a etapa inicial.
A primeira meia hora do segundo tempo foi bastante morna, sem nenhuma chance de impacto das equipes. Aos 29, Mazola colocou o Ituano no modo tudo ou nada. E surtiu efeito. Aos 34, uma falha bizarra de Gabriel Félix resultou no gol de empate do Galo de Itu.
Gabriel Razera aproveitou o presente do arqueiro alvinegro e empurrou para as redes: 1 a 1. Quando o cronômetro se aproximava dos acréscimos, o XV de Piracicaba abriu o placar contra o Água Santa e eliminava o Ituano, que passaria a precisar da vitória para se classificar.
Foi isso que aconteceu: Dal Pian, que veio do banco de reservas, pisou na área sem marcação e acertou um lindo chute, sem chances para Gabriel Félix, fazendo um golaço para dar a vitória e a classificação ao Ituano, aos 46 minutos da etapa complementar.
Fechando a segunda fase do Paulistão A2
Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária venceu o Juventus por 1 a 0, com gol de Vitor Barreto, que levou o time aos 12 pontos e saldo de gols 4, assumindo a liderança do Grupo 3. Com a mesma pontuação, mas saldo 3, o Juventus também vai para a semifinal do Paulistão A2 Rivalo.
Completando a rodada, o São José goleou o Sertãozinho por 5 a 0 no Martins Pereira, e chegou a nove pontos, na terceira posição, enquanto o Sertãozinho parou em três pontos. Lucas Reis e Clessione, duas vezes cada, e Gabriel Ramos marcaram os gols.
Próximo compromisso
Na semifinal, se enfrentarão o 1º de um grupo contra o 2º do outro, então, CAV e Juventus disputarão uma vaga no Paulistão 2027, enquanto Ferroviária e Ituano disputam a outra.
As equipes aguardam a confirmação das datas das semifinais que serão definidas durante o Conselho Técnico, nesta quinta-feira (16), na Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo a tabela básica, as semifinais estão previstas para acontecer no meio das duas próximas semanas, possivelmente nos dias 22 e 29 de abril.