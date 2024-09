SOBRIEDADE JÁ

A CRENÇA PODE SER MANIPULADA, O SABER NÃO

O Rei Salomão teve uma oportunidade que acho que todos nós gostaríamos de ter.

Deus ofereceu a ele qualquer coisa que ele quisesse, ele podia escolher.

E ao invés de pedir riquezas, vida longa, Salomão pediu sabedoria.

Seja sincero, você pediria o que?

Gente, a sabedoria faz saber, e não simplesmente acreditar.

Às vezes penso, que nós somos treinados só pra acreditar mesmo sem saber, e não é à toa, a crença pode ser manipulada, já o saber, não.

Aristóteles disse que a dúvida é o princípio da sabedoria, a dúvida no sentido de querer saber.

Salomão escolheu sabedoria e se tornou poderoso não pela força dos seus exércitos, mas pela capacidade de tomar decisões corretas.

Umas das afirmações que mais gosto, e acho que até já partilhei aqui com vocês: O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio consegue aprender com o erro dos outros, vai, seja sábio, saiba.

A SANTIDADE NO ORDINARIO

Gosto muito, aliás até te recomendo que você conheça as histórias de vida, a biografia dos Santos da Igreja Católica.

São lições fantásticas, testemunhos capazes de mudarem nossa forma de ver e pensar a vida.

Acontece que você não pode esbarrar numa pretensão, vamos dizer assim, de imaginar que Deus tenha pra você, um chamado igual ao de São Francisco, de São Padre Pio, por exemplo, cheios de experiencias místicas, como os estigmas, a bi locação, não. Deus te chamou para viver a sua vida, às vezes, e bem provavelmente, sem experiencias extraordinárias como a gente vê nos livros de biografia dos Santos.

Isso não quer dizer que não somos seres espirituais como eles, mas nosso desafio é outro, é manter a fé, viver a palavra, dentro do ordinário, as vezes sem sentir nado do extraordinário, e mesmo, prosseguir decididamente.

QUANTOS ANOS VOCÊ SE DARIA, SE NÃO SOUBESSE SUA IDADE?

Quantos anos você diria que tem, se não soubesse a sua idade?

Veja, não é quantos anos você gostaria de ter, mas quantos anos acha que teria.

Essa é uma pergunta, que se você for sincero ao responder, será capaz de identificar seu nível de maturidade.

Provavelmente você se sente adulto em várias situações, mas também identifica áreas, que não cresceram o suficiente, pra se tonar maduro.

Não crescer em algum aspecto da sua personalidade pode ser uma forma de defesa.

Não se cobra de um bebê que ele faça cálculos, que ele trabalhe, produza.

Aí sem perceber, ou de propósito, muitos deixam bem infantis aspectos que podem representar exigências caso atinjam maturidade.

Veja então se você não tem deixado ainda na mamadeira, principalmente sua fé, com medo que ela cobre além do que você está disposto a dar.

MANGA VERDE, MANGA MADURA

Numa época de valorização só de direitos, é um baita erro dizer que pais e filhos são exatamente iguais principalmente em direitos.

Veja se eu chegar até você com duas mangas, uma madura, e te perguntar o que é isso? logico você vai me dizer: uma manga, mas se eu te mostrar uma outra manga bem verde, que nem chegou seu tamanho normal e te perguntar: o que é isso? Você também vai me dizer: uma manga.

E você está certo, acontece que as duas mesmo sendo mangas, estão em estágios diferentes. Esse é um bom paralelo para se fazer entre pais e filhos, claro, são todos humanos, todos revestidos de direitos, de dignidades, mas não são iguais, filhos ainda precisam ser revestidos de virtudes de experiencias, de conhecimentos, que lhe darão o sabor da maturidade.

Pais, sejam pais, vocês que deverão amadurecer seus filhos, impedir que não apodreçam, e não se esqueçam, as virtudes que vocês sonham para os seus filhos, serão filhos das suas virtudes.

A SENHA É A VERDADE

Como numa caminhada não existi o segundo passo caso não haja o primeiro, admitir é o primeiro passo para as transformações que a gente precisa.

A sinceridade em admitir limites, pra muitos pode parecer fraqueza, mas não né, imagine você chegar no médico e quando ele te perguntar onde dói, e você esconder o local da dor, chances zero de cura.

Com os médicos a gente não faz isso, mas diante de nossa realidade emocional, das dores da nossa alma, nos fechamos, escondemos o local e principalmente a origem da dor.

Pois é, hoje temos senhas pra tudo, senhas que desbloqueiam celulares, os cartões de crédito, mas acabamos ignorando a senha que nos desbloqueia, e acessa nosso íntimo, que te faz funcionar bem.

Se você por acaso esqueceu essa senha e anda aí “digitando” outras senhas e nada de abrir o programa da vida plena e feliz, vou te lembrar: digita aí, “verdade”, e acesse seu interior, para cura-lo.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br