Pancadaria em escola de Votuporanga termina na delegacia 

O caso ocorreu nesta quinta-feira na Escola Estadual ‘Doutor José Manoel Lobo’, na área central. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o fato foi registrado como lesão corporal e é investigado pelo 1º Distrito Policial.

Uma briga entre alunos da Escola Estadual ‘Doutor José Manoel Lobo’, na área central de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (12.set), terminou na Delegacia de Polícia.

De acordo com vídeos encaminhados à redação do Diário, pelo menos quatro alunos aparecem discutindo do lado externo da unidade escolar, próximo ao portão, quando três indivíduos iniciam a sequência de socos e chutes contra o outro que procura se abrigar e corre para dentro do prédio. No entanto, ele é perseguido e agredido até que a selvageria é interrompida por duas servidoras.

Nas imagens, é possível ver que o aluno agredido apresenta sangramento na face.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo explicou que o caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pelo 1º DP de Votuporanga. “A avó do adolescente informou que o neto foi agredido por três pessoas ao sair da instituição de ensino, sendo encaminhado pela família à UPA do município. A autoridade solicitou exame de IML para a vítima e diligências prosseguem para o esclarecimento dos fatos”, detalhou a pasta.

Por sua vez, também procurada pelo Diário, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que “repudia qualquer tipo de violência. Assim que percebeu o ocorrido, fora da escola, funcionários agiram para separar os estudantes. Os responsáveis foram imediatamente contatados para tomarem ciência das medidas disciplinares cabíveis e os quatro alunos envolvidos acompanham as aulas de maneira remota, conforme deliberação do Conselho Escolar. O caso foi inserido no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um boletim de ocorrência foi registrado. A Diretoria de Ensino de Votuporanga e o profissional Conviva acompanham a escola para realização de ações e projetos de cultura da paz. A unidade conta também com o apoio de um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas, à disposição de todos os alunos.”

Casos recentes

Esse não é o primeiro caso de violência envolvendo alunos da Escola Estadual ‘Doutor José Manoel Lobo’, desde o ano passado pelo menos dois episódios tiveram ampla repercussão na mídia. Em um deles, em março deste ano, uma briga registrada na quadra da unidade gerou corre-corre e pelo menos um aluno ficou ferido.

Em outra ocorrência, em agosto de 2023, terminou com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) acatando o recurso do Ministério Público de Votuporanga/SP e decretando a internação de quatro dos seis menores envolvidos em atos de violência e abuso sexual contra um adolescente de 13 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

