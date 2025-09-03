Dr. Leandro pede desculpas e sela paz com Daniel David 

Na última semana, durante audiência pública, o vereador disparou críticas à tradição austera da Câmara Municipal e classificou a gestão do presidente como ‘pífia’.

O vereador Dr. Leandro (PSD) aproveitou a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (1º.set), para pedir desculpas públicas ao presidente da Casa de Leis, Daniel David (MDB), após criticar de forma veemente a tradição austera da Câmara, durante audiência pública, e classificar a gestão do colega como ‘pífia’.

Conforme noticiado pelo Diário – durante audiência pública para discussão da elaboração do novo Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e apresentação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 – realizada no próprio plenário da Câmara, com a presença do secretário Municipal da Fazenda, Deosdete Aparecido Vechiato, Dr. Leandro afirmou que a economia divulgada pela Casa de Leis não se traduz em benefícios diretos para a população votuporanguense. Em seguida, o parlamentar criticou a administração da Câmara, classificando-a como “pífia” e apontou para a falta de estrutura para o trabalho parlamentar, além de defender a contratação de assessores para os gabinetes.

A fala considerada, um tom acima, gerou atritos internos e criou a expectativa de que a sessão ordinária pudesse ser marcada por embates ásperos, ou até mesmo, uma possível reação de Daniel David. No entanto, o assunto foi resolvido e o pedido de desculpas, aceito pelo presidente, selou a paz.

“Certa vez eu disse nesta Casa que algumas coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. E acho que eu mesmo não aprendi essa lição. Durante uma audiência pública, eu não fui feliz em uma fala, que acabou magoando o presidente e, de certa forma, sendo deselegante. Independente do que penso, isso deveria ser um assunto entre nós e por esse erro, eu quero aqui, em público, como em público falei, pedir desculpas do que foi falado. Me desculpe pelo mal-entendido, pela palavra lançada e pode ter certeza que se tem um fiel guerreiro aqui para que a gente trabalhe por projetos por Votuporanga. Todo ser humano tem que parar de pensar com o seu umbigo e pensarmos em algo maior, que é a nossa cidade, que é Votuporanga”, afirmou Dr. Leandro.

Por sua vez, Daniel David reforçou a necessidade de equilíbrio e responsabilidade: “Eu assustei, vindo de qualquer vereador, eu não acharia legal uma fala dessa. Onde quer dizer que é uma gestão desprezível, ralé, baixa, talvez porque nós não usamos o dinheiro, como foi colocado, que nós temos o direito de usar. Eu acho que as oportunidades às vezes, e nós não podemos agir no impulso para que a gente realmente não dê tiro no pé. Não estou dizendo isso só para você [Dr. Leandro], estou dizendo para mim também, para todos, porque pegou muito mal. E nós temos que tomar cuidado também com aqueles que ficam atrás de nós com aquele ferrinho do capeta cutucando a bunda, né? E nós entramos. A hora que você vira para o capetinha, que está te cutucando, ele te larga sozinho. Essa é a verdade. Estou dizendo isso para o seu crescimento, porque eu sou vereador há nove anos e eu sei, como é que é. Então, às vezes, tem um que está aí fora e vamos lá, fala isso, mas na hora o cara some. Essa é uma grande realidade.”

“Nós não podemos fazer do dinheiro público a farra do boi. Eu sei que o desejo aqui dos vereadores, talvez, eu não sei quantos, seja ter uma assessoria aqui. Mas que faça, então, um protocolo. E foi uma promessa de campanha, mas, nós temos uma situação hoje que nos prende a colocar 15 assessores aqui nessa Casa de Leis. Mas eu gostaria muito que os vereadores que quiserem, eu não quero pôr ninguém na fogueira, porque não é meu objetivo, mas que façam o pedido”, emendou o chefe do legislativo, que prometeu não mudar a forma de gerir: “Não vou mudar meu perfil de administração. Falta um ano e meio. E as portas do gabinete da presidência estão abertas para todos os vereadores, para escutar ideias, para trocar ideias, conselhos, para ver aí, precisa melhorar isso, aquilo, nós estamos lá para fazer juntos.”

Ao concluir, Daniel David ressaltou a tradição austera da Casa de Leis, que, segundo ele, embora a Câmara pudesse consumir até R$ 36 milhões anuais, o custo atual varia entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões: “Eu tenho orgulho dos vereadores que estão comigo, de todos. E eu falo que nós temos uma boa gestão. Os funcionários dessa Casa de Leis, eles se doam muito para que essa Câmara realmente seja a primeira ou a segunda do Estado de São Paulo em relação à despesa e à qualidade. É uma Câmara exemplar. Os nossos funcionários realmente, eu tenho orgulho de poder dizer e nós, vereadores, temos na Câmara, funcionários que fazem da Câmara de Votuporanga, se não a primeira, a segunda melhor Câmara em números do Estado de São Paulo.”