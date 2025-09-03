Cia Tercio Miranda celebra pentacampeonato no Barretos International Rodeo

Nesta edição, touros Rei do Norte e Contrabando terminaram empatados como os melhores da competição, um feito que somente os empresários Tercio e Rosana Miranda haviam alcançado em 2023, quando Gatilho e o próprio Rei do Norte dividiram o título.

A Cia Tercio Miranda fez história no Barretos International Rodeo ao conquistar, na noite de domingo (31.ago), as fivelas de melhor touro e melhor boiada. Com o resultado, os empresários Tercio e Rosana Miranda alcançam o pentacampeonato na maior festa da América Latina, após vitórias em 2000, 2019, 2023, 2024 e 2025.

Empatados como melhores da disputa desta edição, os touros Rei do Norte e Contrabando impressionaram o público com saídas potentes, encerrando a competição com média de 45,75 pontos, de um total possível de 50. Esta é a segunda vez que dois atletas da Cia Tercio Miranda terminam empatados no topo. Em 2023, Gatilho e o próprio Rei do Norte dividiram o título.

Inclusive, o touro Rei do Norte, atual bicampeão de Barretos, não foi levado na edição de 2024 porque a equipe de médicos veterinários identificou que ele estava com abomasite. Poupado no ano passado, o atleta de pulo voltou com força total ao Barretos International Rodeo deste ano.

“O Rei do Norte ainda ajudou o campeão a conquistar o título. O conjunto entre touro e peão foi avaliado em 93,50 pontos, a maior nota do evento. Estamos muito felizes em ver o Rei do Norte pular em alto nível e se consagrar bicampeão. Já o Contrabando é um touro em que sempre acreditamos, mas que precisou ser lapidado até alcançar o desempenho que mostrou”, afirma Rosana Miranda, proprietária da companhia.

Apesar das vitórias históricas, nem tudo saiu como planejado para a Cia Tercio Miranda. Logo no primeiro dia, Cobiçado, campeão absoluto de 2024 e considerado o melhor touro do plantel, não teve bom desempenho. A equipe decidiu preservá-lo e só voltou a escalá-lo na semifinal, quando conquistou 46 pontos em uma saída de alto nível.

“Mesmo que Rei do Norte e Contrabando tenham vencido, o Cobiçado foi fundamental para nossa conquista. Muitos nos criticaram por não colocá-lo para pular no dia seguinte, mas jamais sacrificaríamos um animal apenas para vencer. Vocês conhecem o amor e o respeito que temos pelos nossos touros e sabem que nunca iremos exauri-los por conta de um mero título. Agradeço a Deus e a todos que torceram pelo Cobiçado. A confiança e o apoio de vocês nos deram forças para continuar”, explica Tercio Miranda, proprietário da companhia.

Título também na Liga Nacional de Rodeio

Além das conquistas no Barretos International Rodeo, a Cia Tercio Miranda foi coroada com a fivela de melhor boiada da final da Liga Nacional de Rodeio (LNR), campeonato que em 2025 reuniu mais de 110 etapas classificatórias em todo o país.

Estreante em Barretos, o touro Acesso Negado teve destaque logo em sua primeira participação, ficando entre os mais bem avaliados pelos juízes no segundo round e contribuindo para o título da companhia.

“Ele venceu todos os campeonatos de base que disputou, por isso conhecemos bem o potencial que tem. Ver o Acesso Negado pular em alto nível nos deixa muito felizes, mas seguimos trabalhando para que ele evolua cada vez mais no profissional”, afirma Rosana Miranda.

Solidariedade no Desafio do Bem

Para coroar a temporada em Barretos, o touro Relíquia da Patroa ainda participou do Desafio do Bem, tradicional disputa beneficente que arrecada recursos para o Hospital de Amor.

Esta é a quarta vez consecutiva que a Cia Tercio Miranda doa um dos seus melhores animais para participar da ação solidária, reafirmando seu compromisso com a filantropia: “O Briga de Galo e o Acesso Negado participaram das edições anteriores. Agora foi a vez do Relíquia da Patroa ajudar o próximo. Ele é o touro preferido da Rosana. Fico muito feliz em saber que minha esposa fez questão de colocá-lo para participar do Desafio do Bem”, explica Tercio Miranda.