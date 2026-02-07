Laudo PF: Saúde de Bolsonaro exige cuidados mas ele pode ficar na Papudinha

Documento da Junta Médica Oficial aponta comorbidades e riscos de queda, mas descarta necessidade de transferência hospitalar imediata, recomendando adaptações.

O laudo pericial divulgado nesta sexta-feira (6.fev) pelo ministro Alexandre de Moares traz a análise da Junta Médica Oficial da Polícia Federal que concluiu que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro possui condições clínicas de continuar cumprindo na Papudinha, no Complexo da Papuda, em Brasília/DF.

Embora o documento ateste que a saúde do ex-mandatário demanda cuidados contínuos e monitoramento, os peritos negaram a necessidade de transferência para um hospital penitenciário ou prisão domiciliar.

A perícia foi solicitada pela defesa após um episódio de queda e relatos de debilidade física. O laudo de 53 páginas detalha uma série de doenças crônicas, mas classifica o quadro geral como “estável”.

Cuidados sim, hospital não