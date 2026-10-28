Do raio X à medicina de dados: a próxima revolução acontece antes da consulta

Dr. Felipe Guedes, médico patologista

Quando o raio X chegou ao Brasil, no início do século passado, era tratado como uma revolução. Pela primeira vez, os médicos conseguiam “enxergar” o interior do corpo sem recorrer à cirurgia. Décadas depois, vieram a tomografia, a ressonância magnética, os exames laboratoriais automatizados e uma sequência de avanços tecnológicos que mudaram profundamente o diagnóstico médico.

Durante muito tempo, cada nova máquina simbolizou uma nova era da medicina. O foco estava em produzir exames mais precisos. Hoje, no entanto, especialistas apontam que a maior transformação não está necessariamente em criar novos equipamentos, mas em conectar as informações que eles já produzem.

Nunca se geraram tantos dados sobre saúde. Exames de sangue, imagens, prontuários eletrônicos, relógios inteligentes, aplicativos e históricos médicos registram diariamente milhões de informações. O paradoxo é que boa parte desses dados continua espalhada em sistemas diferentes, sem se comunicar.

É por isso que organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) defendem uma nova etapa da saúde digital: transformar dados em conhecimento útil para médicos e pacientes.

Essa mudança marca a chegada da chamada medicina de dados. Em vez de analisar apenas o resultado de um exame isolado, o profissional passa a compreender a trajetória completa da saúde de uma pessoa. Um colesterol alterado deixa de ser apenas um número. Ele ganha significado quando comparado aos resultados dos últimos anos, ao histórico familiar, aos hábitos de vida, ao uso de medicamentos e até às informações captadas por dispositivos vestíveis.

Isso não significa substituir médicos pela inteligência artificial. Pelo contrário: a tecnologia passa a exercer um papel de apoio, organizando grandes volumes de dados para que o profissional tenha uma visão mais ampla antes mesmo de iniciar a consulta. A decisão continua sendo humana.

Nesse cenário, os laboratórios ganham ainda mais importância. Se antes forneciam um resultado pontual para confirmar ou descartar uma hipótese, agora passam a produzir pontos de referência que ajudam a acompanhar a evolução da saúde durante anos, permitindo identificar tendências, riscos e oportunidades de prevenção.

A medicina do século XX ficou marcada por equipamentos capazes de revelar o invisível. A do século XXI começa a ser definida pela capacidade de dar sentido ao enorme volume de informações já disponível. O exame continua essencial, mas passa a ser apenas um capítulo de uma história muito maior: a trajetória da saúde de cada indivíduo. Afinal, compreender o paciente pode ser tão importante quanto diagnosticar a doença.