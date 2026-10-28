Anatomia de um vilão

Dirigido por James Watkins, ‘Cara-de-Barro’ explora a origem de um dos antagonistas clássicos das histórias em quadrinhos do Batman. Na trama, o ator Matt Hagen recorre a um tratamento experimental na tentativa de recuperar a aparência, mas acaba envolvido em uma narrativa de horror físico e psicológico.

Leidiane Caroline

WhatsApp: @caroline_leidiane

Sugestões de pauta: [email protected]

O universo dos quadrinhos ganha contornos sombrios em “Cara-de-Barro”, filme que estreia nesta quinta-feira (29) no Novo Cine Votuporanga. A produção da DC Studios apresenta uma nova perspectiva sobre um dos antagonistas clássicos das histórias do Batman, ao combinar drama, suspense e terror em uma trama que explora os limites entre a identidade humana, a aparência física e a transformação do corpo.

Dirigido por James Watkins, o longa-metragem acompanha Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, um ator em ascensão cuja carreira sofre uma reviravolta violenta após um confronto com um poderoso criminoso de Gotham City. Com o rosto desfigurado e sem perspectivas de retomar a vida profissional, ele procura um tratamento experimental e clandestino que promete recuperar sua aparência.

Embora o procedimento químico inicialmente pareça bem-sucedido, os efeitos colaterais logo revelam consequências devastadoras. A substância utilizada provoca alterações na estrutura celular de Hagen, compromete sua sanidade e o transforma em uma criatura capaz de modificar a própria forma, dando origem ao temido Cara-de-Barro.

A busca pela restauração de suas feições faciais e da carreira cede espaço à revolta e ao desejo de vingança. Nesse percurso, o protagonista enfrenta a deterioração de sua identidade, enquanto a transformação física se torna parte central do conflito psicológico que conduz a narrativa.

Entre o body horror e os quadrinhos

Conhecido originalmente como Clayface, o personagem integra a galeria de vilões do Batman e tem como característica marcante a capacidade de alterar a própria aparência.

No filme, essa habilidade ganha uma abordagem voltada ao “body horror”, ou horror corporal, subgênero que explora as transformações, deformações e ameaças ao corpo humano para provocar desconforto e tensão no espectador. A transfiguração de Hagen funciona como eixo da história, aproximando o fantástico de questões relacionadas à imagem, à identidade e à perda do controle sobre o próprio corpo.

A proposta é análoga à história de “Coringa” (2019), de Todd Phillips, ao deslocar o olhar dos super-heróis para a trajetória de seus antagonistas, explorando as fraturas psicológicas e as circunstâncias que conduzem à transição dos protagonistas. Assim como Arthur Fleck, Matt Hagen é um artista cuja ambição profissional esbarra em experiências traumáticas que alteram o curso de sua existência. Se o primeiro encontra na violência uma resposta à exclusão social, o segundo enfrenta as consequências de uma desfiguração que ameaça sua identidade e sua carreira.

O paralelo passa ainda pelo modelo de produção: com orçamento estimado entre US$ 30 milhões e US$ 44 milhões, “Cara-de-Barro” aposta em uma narrativa de terror mais contida, distante da escala dos grandes espetáculos de super-heróis. Já “Coringa”, produzido com cerca de US$ 55 milhões, demonstrou o potencial comercial de uma adaptação de quadrinhos centrada no drama psicológico, arrecadando mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.

Embora sigam caminhos estéticos distintos — o drama urbano, em “Coringa”, e o terror corporal, em “Cara-de-Barro” —, as duas produções investem em abordagens sombrias e na dimensão humana de figuras tradicionalmente retratadas como vilões.

Ficha Técnica

Título original: Clayface

Duração: 1h49min

Gênero: Drama, Suspense, Terror

Direção: James Watkins

Roteiro: Mike Flanagan, Hossein Amini

Elenco: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Eddie Marsan

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 29 outubro até 4 de novembro, com sessão às 21h25.