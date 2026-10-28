Homem desaparecido é encontrado morto com sinais de violência em Birigui 

Vítima de 52 anos estava desaparecida desde o dia 22; corpo foi localizado em uma área alagada e apresentava indícios de enforcamento e lesões na cabeça.

A Polícia Civil de Birigui/SP investiga um homicídio após localizar, nesta terça-feira (27.out), o corpo de Adilson Francisco Feltrin, de 52 anos, em uma área rural próxima à Estrada Municipal Francisco Contel. A vítima estava desaparecida desde o último dia 22 de outubro.

Segundo as informações apuradas, familiares registraram boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento no sábado (24). A partir das investigações, policiais passaram a refazer os últimos passos da vítima e intensificaram as buscas na região.

Durante as diligências, os investigadores encontraram duas carteiras masculinas escondidas sob uma pedra nas proximidades da residência de Adilson. Em uma delas estavam documentos pessoais da vítima, entre eles RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cartões bancários.

A descoberta levou os policiais a ampliarem as buscas em áreas próximas, culminando na localização do corpo em um trecho alagado de uma pastagem. A vítima foi encontrada boiando de bruços.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do cadáver para o trabalho da perícia técnica. Conforme os levantamentos preliminares, Adilson estava com fios semelhantes aos de uma extensão elétrica enrolados no pescoço, além de um saco plástico preto e um tecido cobrindo a cabeça.

Os peritos também identificaram possíveis lesões provocadas por objeto contundente na região da cabeça e marcas compatíveis com enforcamento.

Diante dos indícios encontrados, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte, esclarecer a dinâmica do crime e identificar os autores.

Até o momento, ninguém havia sido preso. Os laudos periciais deverão auxiliar na definição da causa exata da morte e no avanço das investigações.