Entre o medo e a lousa, a coragem de ser professor

Alberto Martins Cesário, professor e escritor

Aristóteles atribuía à coragem um lugar especial entre as qualidades humanas. E, pensando bem, basta passar alguns minutos dentro de uma sala de aula para perceber o quanto essa virtude continua necessária. Não apenas para quem ensina, mas também para quem aprende, para quem educa e para quem insiste em acreditar que a educação ainda pode transformar vidas.

Ser professor, nos dias de hoje, é um exercício diário de coragem.

A gente chega à escola com o planejamento organizado, as atividades preparadas e a esperança renovada. Mas basta o sinal tocar para descobrirmos que nem tudo cabe no papel. Há o estudante que chega inquieto, aquele que não conseguiu dormir direito, o que está preocupado com os problemas de casa e aquele que, simplesmente, ainda não descobriu como transformar suas dificuldades em aprendizagem. E lá estamos nós, professores, tentando ensinar o conteúdo enquanto aprendemos, diariamente, a compreender pessoas.

Porque, convenhamos, dar aula nunca foi apenas escrever na lousa, explicar uma operação matemática ou ensinar as regras da língua portuguesa. Ensinar também é perceber um olhar distante, acolher uma pergunta inesperada, encontrar uma nova maneira de explicar aquilo que a criança ainda não compreendeu e recomeçar uma atividade quando a primeira tentativa não dá certo.

E tudo isso exige coragem.

É preciso coragem para abandonar uma prática que já não produz os resultados esperados. Coragem para experimentar uma metodologia diferente, utilizar um jogo pedagógico, propor uma atividade que tire os estudantes da rotina e reconhecer que, às vezes, precisamos aprender novamente aquilo que julgávamos dominar. A educação muda, as crianças mudam, o mundo muda. Permanecer ensinando como se nada tivesse mudado talvez seja mais confortável, mas nem sempre é o caminho que nossos alunos precisam.

Digo isso também por experiência própria. Como professor, sei que existe um frio na barriga quando precisamos experimentar algo novo diante de uma turma. Existe a dúvida sobre se a atividade vai funcionar, se os estudantes compreenderão a proposta e se conseguiremos alcançar os objetivos planejados. Existe o receio de errar, de precisar improvisar e de descobrir, no meio da aula, que o caminho imaginado não era o melhor.

Mas é justamente aí que a coragem começa a fazer sentido.

Coragem não é entrar em sala de aula acreditando que temos todas as respostas. É entrar sabendo que nem todas as perguntas serão respondidas de imediato e, ainda assim, estar disposto a procurar soluções. É admitir que uma estratégia não funcionou, observar o que aconteceu e tentar novamente no dia seguinte.

Aliás, se existe um lugar onde a palavra recomeço ganha significado, esse lugar é a escola.

Quantas vezes explicamos a mesma questão de três maneiras diferentes até que um estudante finalmente compreenda? Quantas vezes comemoramos uma palavra escrita corretamente, uma leitura realizada com autonomia ou uma conta resolvida depois de várias tentativas? Para quem observa de fora, pode parecer pouco. Para quem acompanha o processo, é uma conquista enorme.

O professor aprende a reconhecer esses pequenos avanços porque sabe que o desenvolvimento de uma criança não acontece no ritmo do relógio, nem obedece à pressa dos adultos. Cada estudante tem sua história, suas possibilidades e seu tempo. E respeitar esse processo também exige coragem, sobretudo em uma sociedade que parece querer resultados imediatos para tudo.

Existe, porém, outro tipo de medo que acompanha a rotina docente: o medo de não conseguir fazer tudo aquilo que gostaríamos pelos nossos alunos.

Queremos ensinar melhor, acolher mais, inovar, estudar, planejar, avaliar e encontrar tempo para cada criança. Queremos que ninguém fique para trás. Entretanto, entre uma aula e outra, surgem as demandas administrativas, as avaliações, as reuniões, os registros e tantas outras responsabilidades que nem sempre aparecem para quem imagina que a rotina escolar termina quando o sinal anuncia a saída.

E, apesar de tudo, voltamos no dia seguinte.

Não porque sejamos invencíveis, mas porque compreendemos que o compromisso com a educação é maior do que a necessidade de parecer perfeito. Somos profissionais que também sentem cansaço, insegurança e frustração. Precisamos de reconhecimento, condições adequadas de trabalho e apoio. Coragem não significa aceitar todas as dificuldades em silêncio, tampouco transformar a falta de condições em uma obrigação individual de fazer milagres. Significa reconhecer os desafios, defender aquilo que precisa melhorar e continuar construindo possibilidades sem perder de vista a dignidade de quem ensina e de quem aprende.

Talvez você esteja enfrentando uma situação parecida, não necessariamente dentro de uma escola. Pode ser que esteja pensando em iniciar um projeto, mudar de profissão, voltar a estudar, abrir um negócio ou simplesmente tomar uma decisão que vem adiando há muito tempo.

O medo aparece em diferentes lugares, mas costuma fazer a mesma pergunta: E se não der certo?

Na escola, aprendi que existe outra pergunta igualmente importante: E se der certo?

E se aquele aluno que hoje acredita não ser capaz descobrir amanhã que consegue aprender? E se a atividade que você teve receio de experimentar despertar o interesse de uma turma inteira? E se a conversa que você quase adiou transformar a maneira como alguém enxerga a própria capacidade? E se o projeto que parece pequeno agora se tornar uma oportunidade para muitas pessoas?

Nem sempre temos garantias. A vida não entrega um planejamento detalhado com os resultados previstos para cada etapa. Se entregasse, talvez até os professores reclamassem da quantidade de páginas!

O que temos é a possibilidade de agir com responsabilidade, preparar-nos, pedir ajuda quando necessário e aprender com o percurso.

Por isso, não confunda coragem com imprudência. Ser corajoso não significa ignorar os riscos, agir sem pensar ou acreditar que tudo depende exclusivamente da força de vontade. Significa avaliar as circunstâncias, reconhecer os próprios limites e, ainda assim, não permitir que o medo seja o único responsável pelas decisões.

Na educação, essa coragem se manifesta quando insistimos na aprendizagem sem desistir do estudante; quando revemos nossas práticas sem abandonar nossos princípios; quando reconhecemos um erro sem transformar a falha em sentença definitiva. Fora da escola, ela pode aparecer no primeiro passo de quem decide reconstruir a própria história.

E há algo que a sala de aula me ensina todos os dias: ninguém precisa realizar grandes feitos para começar a ser corajoso. Às vezes, a coragem está em levantar a mão para fazer uma pergunta, tentar ler diante dos colegas, reconhecer que precisa de ajuda ou voltar a estudar depois de anos afastado dos livros.

Para o professor, pode estar em reconhecer que precisa mudar. Para o estudante, em tentar novamente. Para uma família, em se aproximar da escola e construir uma parceria. Para qualquer pessoa, em compreender que o primeiro passo não precisa ser perfeito; precisa apenas ser possível.

É claro que nem toda tentativa termina em vitória. Algumas atividades não funcionam, alguns projetos precisam ser revistos e determinados caminhos nos obrigam a voltar algumas casas. Isso não significa que perdemos tudo. Significa que adquirimos informações, experiência e maturidade para decidir melhor o próximo movimento.

O fracasso pode nos ensinar, desde que não o transformemos em moradia.

Por isso, quando a insegurança aparecer, lembre-se de que até os professores mais experientes continuam aprendendo. A experiência não elimina todas as dúvidas; ela nos ensina a conviver com elas sem permitir que nos paralisem.

Erga a cabeça, respire fundo e dê o próximo passo. Tenha fé, se a fé faz parte da sua caminhada, mas não se esqueça de acompanhar essa fé com atitude, responsabilidade e disposição para aprender.

Afinal, dentro e fora da escola, o futuro não se constrói apenas com aquilo que sabemos. Também se constrói com aquilo que temos coragem de tentar.

O que você busca está depois da linha do medo.

Talvez, do outro lado, não esteja exatamente aquilo que você imaginou. Talvez encontre desafios que não estavam no planejamento, perguntas para as quais ainda não tem respostas e caminhos que precisará percorrer mais de uma vez. Mas poderá encontrar algo igualmente valioso: a descoberta de que é capaz de aprender, mudar e continuar.

Como professor, sigo acreditando nisso. Cada nova aula é uma oportunidade de ensinar melhor. Cada dificuldade é um convite à reflexão. E cada estudante que descobre sua capacidade de aprender me lembra por que vale a pena continuar.

Porque ter coragem não é nunca sentir medo de entrar em sala de aula, enfrentar uma mudança ou começar de novo.

Ter coragem é não permitir que o medo dê a última aula da nossa história.

Até a próxima. E coragem para seguir em frente!