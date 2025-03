Dívidas e fome ameaçam existência do Abrigo dos Focinhos 

O espaço liderado pela protetora da causa animal Sandra Valéria fica localizado entre Votuporanga/SP e Álvares Florence/SP, atualmente, sendo abrigo para mais de 230 cães resgatados.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

O Abrigo dos Focinhos, comandado pela protetora da causa animal Sandra Valéria Curti, conhecida por seu trabalho em auxiliar animais resgatados das ruas de Votuporanga/SP há quase duas décadas, enfrenta um de seus piores momentos desde a fundação e vê as dívidas e o risco de fome ameaçar sua existência.

Em uma entrevista exclusiva ao Diário, a protetora contou o drama enfrentando por ela, praticamente sozinha, para manter mais 230 cachorros resgatados das ruas: “Eu peço ajuda, eu imploro por apoio, para não deixarem o lar deles se acabar. Aqui eles são tratados com amor, são cuidados, castrados, vacinados, comem bem, estão livres dos riscos das ruas, da violência, dos atropelamentos, de serem judiados. Aqui eles são felizes e a felicidade deles é contagiante, eles retribuem o amor. São seres de luz.”

“Mas, a real situação, aproveitando sua pergunta, é que estamos vivendo dias muito difíceis aqui. As dívidas feitas em assistência veterinária, ração, somam mais de R$ 24 mil, e você sabe, todos os dias eles precisam comer, às vezes, um ou outro precisa de atendimento veterinário, as vezes chega um resgatado e precisa de cuidados, ser castrado, vacinado, as vezes é uma cadelinha grávida ou com filhotes, e aí a dívida só cresce. Eu também precisaria de uma pessoa para me ajudar, porque são quase três mil metros de área concretada, de espaço deles, e que precisa ser limpo diariamente, com zelo, não pode ficar sujo, e eu tenho uma doença degenerativa que me atrapalha muito. Aí, aqui não passa lixeiro, aí tem que juntar toda a sujeira, armazenar em sacos reforçados e depois levar para a cidade, para um descarte correto. Temos também um consumo alto de produtos de limpeza, como você imaginar. É cansativo. É cansativo pedir ajuda, é cansativo ficar incomodando as pessoas. Eu já não tenho cara para ficar pedindo mais, eu já estou morrendo de vergonha. Mas, eu preciso, eles precisam, por isso estou aqui. Às vezes, as pessoas me falam: ‘vai, Sandra, entrega eles para o Poder Público, acaba com isso tudo logo, deixa eles morrerem lá, se livra disso.’ E parece mesmo ser o caminho mais fácil, mas, o que as pessoas não entendem é que eu dediquei minha vida a defendê-los e estou fazendo isso”, emenda a protetora em tom de desabafo, não conseguindo mais segurar as lágrimas.

“Eu deixo aberto sempre para quiser conhecer, venham, venham ver o que é um abrigo organizado e repleto de amor. Às vezes, as pessoas aparecem aqui, olham, e se assuntam. Muitas dizem: ‘você é louca! É muito cachorro, como você cuida de tudo isso sozinha?’. Eu explico, é com muito trabalho e dedicação. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, feriado, Natal, Réveillon, não sei o que é viajar, não sei o que é sair para tomar um sorvete e abandoná-los aqui. É uma vida solitária e de muito trabalho. É assim que eu consigo mantê-los felizes aqui”, explica Sandra Valéria.

A procura prossegue e fala do medo da fome: “Eu tenho muito medo, é triste, as vezes me pego pensando: ‘olha, só tem ração para eles nos próximos três dias, só para mais dois dias’. É uma tortura, desesperador. Aí eu me desespero e peço ajuda. Muitas vezes apareceram anjos de luz que nos socorreram, ajudaram, mas a luta aqui é diária e não acaba. Tenho muito medo de isso aqui acabar, eles são minha vida. Não posso entregá-los para ninguém, podem judiar deles. Só entrego para quem de fato tem boa índole e vai cuidar, não vai bater, maltratar, abandonar, matar. Muitos já passaram por isso e hoje estão aqui, então não é justo que eu os entregue para um destino incerto.”

Sandra Valéria apresenta um laudo assinado pela médica veterinária Dra. Alessandra Gonçalves Borges, que atesta as boas condições do local e de seus abrigados: “Estive por várias vezes no Abrigo dos Focinho, local que abriga 240 cães, pude constatar que todos os animais apresentam um Ótimo Escore Corporal, todos bem tratados e hidratados (ração e água a vontade), os animais são mantidos soltos e livres, não ficam encarcerados em baias, ambiente limpo sem qualquer tipo de odor ou situação de acúmulo de sujeira ou maus-tratos. Os animais são vacinados, vermifugados e inspecionados frequentemente para doenças ou ectoparasitas, nenhum animal apresenta infestação de pulga ou carrapato. Diante do exposto considero que os animais que habitam o Abrigo dos Focinhos sob os cuidados da protetora Sandra Valéria não apresentam sinais de maus-tratos e o abrigo não necessita de inspeção pela Secretaria de Proteção Animal ou Polícia Ambiental, ficando desta forma livre de qualquer denúncia de maus-tratos”.

Já na fase final da conversa, Sandra Valéria apela a solidariedade: “Olha, eu não quero pedir nada para mim, mas para eles, quem puder ajudar com ração, quem puder apoiar a causa do Abrigo dos Focinhos, quem puder ajudar a diminuir essa dívida, toda ajuda é bem vinda, nós estamos precisando muito e eu estou desesperada. Estou deixando duas chaves de Pix 17 99728 8111 e o 144.380.638-25 e abrindo o convite para quem quiser nos conhecer, nos adotar, seremos eternamente gratos.”