Quadrilha envolvida em roubo a residência é presa a 300 km de distância do crime 

Três suspeitos armados estavam fugindo pela Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Cesário Lange/SP, quando foram presos. Trio assaltou uma residência horas antes em Penápolis/SP.

Uma quadrilha envolvida em um roubo a residência foi presa, na tarde de sexta-feira (14), ao tentar fugir pela Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Cesário Lange/SP. O trio, que estava armado, havia roubado a casa horas antes, a cerca de 300 km de distância de onde foi abordado.

Segundo a Polícia Militar, os três suspeitos fizeram uma mulher idosa de refém por mais de três horas em Penápolis/SP, deixando-a amordaçada enquanto separavam os objetos que pretendiam roubar.

Após o crime, o trio saiu do local em dois carros pela rodovia. Quando perceberam que seriam abordados por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, os criminosos tentaram fugir. Foram mais de 20 quilômetros de acompanhamento até que o trio foi detido.

A Polícia Rodoviária encontrou, dentro dos veículos, uma submetralhadora de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 20, dois revólveres e um fuzil de airsoft, além dos diversos pertences roubados durante o crime.

Conforme a polícia, há suspeita de que o trio também esteja envolvido em outros roubos a residências praticados em cidades do interior, pois um dos armamentos apreendidos havia sido utilizado em outro crime ocorrido em Marília/SP.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Tatuí/SP.

*Com informações do g1