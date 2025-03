Motorista morre após carro bater de frente com caminhão boiadeiro em Andradina 

Carlos Eduardo Moreno Macedo, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 14 bois também morreram e outros 24 ficaram soltos na pista.

Um homem morreu após um grave acidente de trânsito, na noite de sexta-feira (14.mar) na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um carro que seguia no sentido Andradina-Nova Independência/SP bateu de frente com um caminhão boiadeiro que trafegava na direção contrária. O impacto foi tão forte que ambos os veículos pegaram fogo.

A carga de bois do caminhão foi afetada pela batida: 14 animais morreram e 24 ficaram soltos na pista, criando uma situação de risco para outros motoristas.

Para evitar novos acidentes, a rodovia precisou ser interditada por cerca de duas horas e meia, até que todos os bois fossem capturados e removidos com segurança.

O motorista do carro, identificado como Carlos Eduardo Moreno Macedo, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Estadual segue investigando as causas do acidente.

*Com informações do g1