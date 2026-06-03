9º Juninão da Estação será realizado neste sábado em Votuporanga 

Evento acontece a partir das 19h30 na avenida da Estação e contará com apresentações musicais, distribuição de alimentos típicos e brinquedos para crianças.

A 9ª edição do Juninão da Estação será realizada neste sábado (6), a partir das 19h30, na avenida da Estação, em Votuporanga.

O evento reunirá moradores dos bairros São João, Matarazzo, Palmeiras I e II, Sonho Meu, Estação e regiões próximas em uma programação voltada às tradições das festas juninas.

Organizado pelo vereador Emerson Pereira, com apoio de comerciantes, empresários e voluntários, o evento conta neste ano com a parceria do estabelecimento O Barzinho.

A programação inclui apresentações do cantor Mateo Matos e da dupla Jennifer e Pedro, com repertório voltado à música sertaneja e caipira.

Durante a festa, serão distribuídos gratuitamente alimentos típicos, como chocolate quente, quentão, pipoca, algodão-doce e doces juninos. Também haverá brinquedos infláveis para as crianças.

O Juninão da Estação é realizado anualmente na região Sul da cidade e integra o calendário de festas juninas promovidas por comunidades e entidades locais.