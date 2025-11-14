DISE de Votuporanga prende investigado por ‘distribuir’ cocaína 

C.C.M.F., de 34 anos, morador do bairro São Cosme, foi flagrado com porções da droga na pochete.

Um homem de 34 anos foi preso durante a Operação Narke de combate ao tráfico de drogas, deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (12.nov).

De acordo com o apurado, C.C.M.F., de 34 anos, morador da Rua dos Incas, no bairro São Cosme, era alvo de investigações da DISE há algum tempo, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo à Delegacia Especializada, durante levantamento de campo acerca das investigações em andamento, C.C.M.F., foi identificado e nessas diligências visualizado em pontos estratégicos de posse de uma “pochete” atravessada no peito, forma com que realizava a venda de cocaína aos dependentes químicos.

Durante a ação, os agentes presenciaram o suspeito com outro rapaz, adentrando em um veículo Honda/Civic, de cor branca, sendo que C.C.M.F., estava na posição de passageiro. Houve a abordagem em local seguro, visando não colocar em risco demais usuários da via.

Na abordagem o suspeito indicou, dentro da “pochete” que ele carregava, quatro porções de cocaína já embaladas e prontas para serem traficadas, bem como a quantia de R$ 150,00. Em seguida, já em sua residência, C.C.M.F., apresentou meio quilo de cocaína e uma balança de precisão.

Em diálogo com os policiais civis, o suspeito assumiu a atividade de vendas de drogas, esclarecendo que cada grama de cocaína é vendida por R$ 50,00.

A prisão de C.C.M.F., e apreensão do entorpecente foi apresentada na sede da DISE, onde ele foi ouvido pelo delegado de Polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, e autuado por tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça. O celular de C.C.M.F., também foi apreendido e encaminhado para perícia.