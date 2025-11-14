Nora de Lula é alvo de busca e apreensão em operação da PF contra fraudes em licitações

Carla Ariane Trindade teria atuado para facilitar a liberação de recursos do MEC, conforme investigação. A Operação Coffee Break cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva em três estados.

Carla Ariane Trindade, nora do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (12.nov) durante a Operação Coffee Break, que apura suspeitas de fraudes em licitações públicas.

A ação, autorizada pela 1ª Vara Federal de Campinas/SP, contou com o apoio da Controladoria-Geral da União e da Polícia Militar de São Paulo.

Carla é casada com Marcos Cláudio Lula da Silva, filho de Marisa Lula da Silva, e adotado por Lula.

Segundo a PF, ela seria integrante do núcleo político da organização criminosa, exercendo papel de lobista e intermediária, responsável por defender os interesses da empresa Life Tecnologia Educacional junto a órgãos públicos federais, especialmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e municipais.

Ao todo, foram 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná.

Os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

*Com informações do R7