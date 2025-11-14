Prefeitura realiza pesquisa de satisfação para avaliar o transporte coletivo 

Para participar, basta acessar o site da Prefeitura de Votuporanga e preencher o formulário de forma simples e rápida; objetivo é ouvir a população e reunir informações que auxiliem na definição de metas e melhorias para o serviço.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, realiza uma pesquisa de satisfação para avaliar a qualidade do transporte coletivo no município, atualmente operado pela Expresso Itamarati.

A ação tem como objetivo ouvir a população e reunir informações que auxiliem na definição de metas e melhorias para o serviço, garantindo mais conforto, eficiência e segurança aos usuários.

Entre os aspectos analisados estão a conservação e limpeza dos ônibus, as linhas de transporte disponíveis, a modernização dos pontos de embarque, com instalação de iluminação e sistema USB, e a manutenção dos abrigos. Além disso, o levantamento também inclui questões sobre o transporte por aplicativos, ampliando a compreensão sobre a mobilidade urbana na cidade.

Para participar, basta acessar o site da Prefeitura, no endereço www.votuporanga.sp.gov.br/pesquisa-sobre-transporte, e preencher o formulário de forma simples e rápida. Os usuários do transporte coletivo terão à disposição, dentro dos ônibus e nos pontos de embarque/desembarque, um QR Code que permite participar da pesquisa de forma rápida e prática.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a importância da participação dos cidadãos: “Essa pesquisa é uma ferramenta essencial para entendermos as reais necessidades da população. A opinião dos usuários é o ponto de partida para planejarmos ações concretas que melhorem o transporte coletivo e tornem o deslocamento pela cidade mais ágil e confortável.”