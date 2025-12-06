DIG prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

D.C.F., de 33 anos, foi preso no bairro São João, na zona sul; maconha e cocaína e dinheiro foram apreendidos.

Uma ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu um homem de 33 anos por tráfico de drogas no início da manhã desta sexta-feira (5.dez), no bairro São João, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, D.C.F., já conhecido nos meios policiais, era investigado pela Delegacia Especializada há cerca de 10 dias, por suspeita de tráfico de drogas e de que estaria se utilizando de uma arma de fogo para ameaçar usuários e moradores do bairro.

Após o processo de investigação, a DIG pediu à Justiça que expedisse um mandado de busca e apreensão para o domicílio, visando à localização de armas de fogo e drogas.

Com autorização da Justiça, policiais civis da DIG de Votuporanga, com apoio de agentes das delegacias de Valentim Gentil/SP, Macaubal/SP e Cardoso/SP, cumpriram o mandado tomando o imóvel de surpresa, abordando o alvo em um quarto nos fundos da casa, onde foram localizados uma parte de um tijolo de maconha, três porções menores da mesma droga, prontas para a traficância, além de duas porções de cocaína e R$ 190,00 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada na sede da DIG, onde D.C.F., foi autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.