DIG captura suspeito de estupro, homicídio e ocultação de cadáver na BA 

E.M.B.S., de 25 anos, que estava escondido em uma casa no bairro do Café, em Votuporanga/SP, é apontado como principal suspeito na morte de Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, em Barreiras, no Estado da Bahia.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu na manhã do último sábado (18.out), em Votuporanga/SP, um homem de 25 anos apontado como o principal suspeito de estuprar, matar e ocultar o cadáver da jovem Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, em Barreiras, no Estado da Bahia. O investigado estava foragido desde o início do mês e foi localizado após um trabalho conjunto entre a DIG de Votuporanga e a Polícia Civil da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a vítima estava desaparecida desde a madrugada de 4 de outubro. Após intensas buscas, uma força-tarefa coordenada pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) encontrou na última quarta-feira (15) um corpo em avançado estado de decomposição em uma área de mata de difícil acesso. Exames periciais ainda estão em andamento, mas a Polícia Civil informou que há fortes indícios de que se trata de Ana Júlia Jacob Lopes.

Ainda segundo apurado, a investigação reuniu elementos que indicam que Ana Júlia foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada. O principal suspeito, identificado pelas iniciais E.M.B.S., teve a prisão temporária decretada pela Justiça da Bahia após ser apontado como o último a ser visto com a vítima. Testemunhas relataram que ele teria fugido da região após o crime, e desde então, era considerado foragido.

Após troca de informações de inteligência entre as polícias da Bahia e São Paulo, os investigadores descobriram que o suspeito havia fugido para o noroeste paulista e estaria escondido em Votuporanga.

Equipes da DIG localizaram o investigado em uma residência no bairro do Café. Após monitoramento discreto, os policiais civis realizaram uma operação de cumprimento de mandado de prisão no início da manhã de sábado. O suspeito foi surpreendido ainda dentro do imóvel e não ofereceu resistência.

Após a prisão, o capturado foi encaminhado à sede da DIG de Votuporanga para registro da ocorrência e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve ser transferido nos próximos dias para a Bahia, onde responderá pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A motivação do crime ainda está sendo esclarecida.