“Seu CPF Vale Solidariedade”: Prefeitura incentiva doação de cupons fiscais às entidades assistenciais 

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social reforça campanha para mobilizar população e fortalecer repasses da Nota Fiscal Paulista a entidades do município.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, segue mobilizando a população com a campanha “Seu CPF Vale Solidariedade”, que incentiva os cidadãos a destinarem os créditos dos seus cupons fiscais em benefício das entidades assistenciais do município.

A iniciativa busca reforçar o apoio às instituições assistenciais locais, que dependem diretamente dos recursos obtidos por meio da Nota Fiscal Paulista. Com as novas regras do programa, é necessário validar o CPF na plataforma GOV.BR e escolher a entidade que será beneficiada.

Como participar

O processo é simples e rápido: basta acessar o GOV.BR e realizar a validação do seu CPF e, em seguida, escolher a entidade social que deseja apoiar. Após esse processo, toda compra efetuada nos estabelecimentos, basta informar seu CPF que a destinação será automática para a entidade já cadastrada.

Cada cupom doado representa uma contribuição real para a manutenção dos serviços prestados às famílias, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Meire Regina de Azevedo, secretária municipal da Assistência e Desenvolvimento Social destacou a importância da participação popular e da união de todos. “Com um gesto simples, é possível fazer uma grande diferença. O ato de cadastrar a entidade para receber os créditos, fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido por elas. Por isso, gostaríamos que todos possam participar e sentir orgulho de contribuir com nossa rede de solidariedade.”

Confira no site da Prefeitura de Votuporanga, a relação das entidades cadastradas no Programa Nota Fiscal Paulista e aptas a receber créditos e/ou doações de cupons fiscais. Basta clicar no link https://www.votuporanga.sp.gov.br/nota-fiscal-paulista

A iniciativa garante mais transparência, além de facilitar a escolha dos cidadãos que desejam direcionar suas doações de forma consciente e solidária.