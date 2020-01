Acidente na Percy deixa mulher e criança levemente feridas

Duas pessoas ficaram levemente feridas em um capotamento registrado no final da tarde desta sexta-feira, dia 3, na rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao trevo do Distrito de Brasitânia em Fernandópolis.

As passageiras, uma mulher e uma criança tiveram alguns ferimentos pelo corpo, sendo socorridas pela Unidade Básica do Samu e levadas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Já o motorista que nada sofreu, teria perdido o controle da direção e capotado além do acostamento. A caminhonete ficou com as rodas para cima.