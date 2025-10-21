Lula anuncia Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência

Ministério vinha sendo comandado por Márcio Macêdo desde o início do governo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu substituir o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A mudança foi definida nesta segunda, após reunião de Lula com Boulos, Macêdo e os também ministros palacianos Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), segundo nota do Palácio do Planalto.

A nomeação de Boulos deve ser publicada na edição desta terça-feira (21) do DOU (Diário Oficial da União).

“Convidei o deputado Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro Márcio Macêdo na função, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo”, disse Lula nas redes sociais.

A troca vinha sendo discutida há meses e foi anunciada nesta segunda-feira (20). Como mostrou a CNN Brasil em maio, Boulos já havia sinalizado estar disposto a virar ministro quando foi sondado por Lula.

A troca na Esplanada representa uma tentativa do governo de se aproximar do eleitorado pensando nas eleições de 2026, uma vez que a Secretaria-Geral é a responsável pelas agendas do presidente com representantes de movimentos sociais, como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), ligado à militância de Boulos.

Quem é Guilherme Boulos

Nascido na capital paulista, Guilherme Boulos, de 43 anos, é graduado em Filosofia pela USP (Universidade de São Paulo) e mestre em Psiquiatria pela mesma instituição.

Em 2022, foi eleito o deputado federal mais votado de São Paulo, com 1.001.472 votos.

Pelo PSOL, foi candidato à Presidência da República em 2018 e disputou a Prefeitura de São Paulo na eleição municipal de 2020 e 2024 — em ambas ocasiões avançou ao segundo turno e acabou derrotado.

Conhecido por sua atuação junto ao MTST, diz em sua biografia oficial ter se dedicado, durante duas décadas, “à luta social por moradia digna e reforma urbana no Brasil”.