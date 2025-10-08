Caminhão desgovernado desce barranco em Fernandópolis 

Veículo parou ao lado da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320); motorista saiu ileso.

O incidente no final da tarde desta segunda-feira (6.out), mobilizou equipes da Polícia Militar, Departamento de Trânsito, DER e Secretaria de Obras, após um caminhão Mercedes-Benz, de cor azul, perder o freio e descer um barranco na Avenida Marginal Litério Grecco, próximo ao viaduto da Avenida Expedicionários.

Segundo informações, por volta das 17h30, o caminhoneiro transitava pela Avenida Marginal Litério Grecco, quando percebeu uma falha no sistema de freios. O caminhão saiu da pista, desceu um barranco e parou às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O motorista saiu ileso, havendo apenas danos materiais.

Ainda segundo apurado, uma pá carregadeira foi utilizada para realizar a remoção do veículo do local. Ninguém se feriu.