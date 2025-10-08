Comunidade em Foco reuniu centenas de famílias e seus pets no Parque da Cultura

Cursos promoveram uma programação diversificada e gratuita com atendimentos e serviços; evento foi realizado junto ao Pet Day Interior Paulista.

Famílias e seus animais de estimação tiveram uma manhã especial, no último sábado (4.out), durante o 10º Comunidade em Foco – Unifev em Ação, no Parque da Cultura. Esta edição do evento foi promovida junto o “Pet Day Interior Paulista”.

Docentes e estudantes dos 18 cursos de graduação da Unifev colocaram em prática para a população, gratuitamente, os serviços e atendimentos aprendidos em sala de aula.

Foram ofertados pela Instituição diversos atendimentos, como avaliações físicas, bioimpedância, aferição da pressão arterial, testes de glicemia, tipagem sanguínea, terapias alternativas (ventosaterapia e acupuntura auricular), simulações de robótica, experimentos interativos, orientações financeiras e jurídicas, doação de mudas de hortaliças e distribuição de hidratantes para os pets.

Os cursos de graduação também ficaram responsáveis pelo entretenimento das crianças com as atividades físicas, recreativas e lúdicas, que incluíram pintura facial e jogos infantis. A Unifev fez distribuição de pipoca e algodão-doce.

A Profa. Ma. Ana Paula Castilho Garcia Seraphim, coordenadora de Extensão da Unifev, destacou que a essência do Comunidade em Foco está na formação integral do aluno. “Essa ação é uma excelente oportunidade para que o encontro dos alunos com a comunidade permita uma interação real. É no cenário dos desafios sociais que eles têm a chance de atuar no atendimento e prestação de serviços. É assim que eles desenvolvem uma visão crítica, senso de responsabilidade e habilidades que o mercado de trabalho realmente exige”, ressaltou a docente.

O Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev, revelou seu entusiasmo com o resultado do evento, e enfatizou o objetivo principal de aproximar a Instituição das pessoas. “É um grande prazer ver a comunidade reunida celebrando conosco. Aproximar a Unifev das pessoas é a razão de ser da nossa instituição. O que queremos, de fato, é mostrar à população tudo o que construímos, desde a excelência dos cursos e o avanço das nossas pesquisas até a energia das atividades culturais e de extensão que realizamos. Essa troca de experiências é importantíssima. Ela fortalece o vínculo com a comunidade, e o nosso compromisso em ser um motor de desenvolvimento para toda a região,” pontuou o reitor.

O 10º Comunidade em Foco junto do Pet Day foi uma idealização da Unifev, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Prefeitura de Votuporanga e Câmara Municipal, com o apoio de demais parceiros.