Construção da nova ponte sobre o Córrego Piedade chega a 40% de execução 

Serviços na divisa com Álvares Florence seguem dentro do cronograma planejado, a previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre deste ano.

A obra da construção da nova ponte sobre o Córrego Piedade, na divisa entre Votuporanga e Álvares Florence, segue em ritmo acelerado e chega a 40% de sua execução. A antiga ponte caiu após uma forte chuva, fato que fez o prefeito Jorge Seba buscar, imediatamente, recursos junto ao Governo do Estado com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari.

Neste momento, estão sendo fabricadas as vigas metálicas que vão sustentar o centro da ponte, com 13 metros de extensão. Também está em produção a laje pré-moldada, que será a base por onde os veículos irão passar.

A obra já passou pela etapa de serviços importantes como a limpeza da área, preparação do fundo do córrego, terraplenagem e a construção das estruturas de concreto que sustentam a ponte. A previsão é que a ponte fique pronta no próximo semestre deste ano.

O projeto está sendo executado com recurso da Defesa Civil do Estado de São Paulo, no valor de R$ 895 mil. O convênio com o Governo do Estado foi assinado pelo Governador Tarcísio de Freitas em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes no ano passado. O prefeito Jorge Seba e o deputado estadual Carlão Pignatari participaram do ato, à época.

“Atualmente, os moradores precisam usar outro caminho, o que aumenta a distância. Com a nova ponte o caminho será encurtado. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas por essa importante conquista e ao nosso deputado Carlão Pignatari, que intermediou esse convênio junto à Defesa Civil. A parceria dos municípios com o governo estadual é fundamental para que possamos investir os recursos e cuidar do nosso maior bem, que são as pessoas”, disse o prefeito Jorge Seba ao assinar o convênio.

“A Defesa Civil do Estado de São Paulo destina verbas para construção de pontes e travessias, além de obras de drenagem e essa será uma obra de grande importância para população de Votuporanga e Álvares Florence porque vai facilitar a locomoção das pessoas que moram na região, além do escoamento da produção agrícola”, afirmou Carlo Pignatari.