Defesa Civil alerta para chuvas e risco de temporais 

Tempo permanecerá instável nos próximos dias em Votuporanga e região.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta meteorológico para o período entre quarta-feira (14.jan) e sexta-feira (16) que irá influenciar diretamente o regime de chuvas em todo o território paulista, incluindo São José do Rio Preto, onde está Votuporanga, que poderá registrar até 60 milímetros de precipitação.

De acordo com os modelos meteorológicos, em razão da atuação de um sistema meteorológico próximo à Região Sudeste do Brasil, estão previstas chuvas de moderada a forte intensidade, com momentos de tempestade, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo isolado, especialmente no período da tarde e noite.

O cenário exige atenção redobrada, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

Para a região de São José do Rio Preto, os acumulados de chuva podem chegar a até 60 milímetros no período, volume que, somado às características típicas do verão, como calor intenso e abafamento, aumenta o potencial para transtornos urbanos, impactos hidrológicos e ocorrências pontuais de alagamentos.

Previsão Meteorológica para Votuporanga e região:

Quarta-feira (14): o dia será marcado por predomínio de sol entre períodos de nebulosidade, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor e abafamento. Ao longo do dia, a organização da umidade associada ao aquecimento diurno criará condições para pancadas de chuva mais generalizadas, com raios, vento forte e eventual queda de granizo em pontos isolados. Máxima de 31ºC e mínimas de 22ºC, além de chuva em até 11,4mm.

Quinta-feira (15): o cenário se mantém com características típicas do verão. A combinação do calor com a umidade associada ao sistema meteorológico segue favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva generalizadas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado. Os modelos indicam risco para episódios de tempestade. Máxima de 30ºC e mínimas de 22ºC, além de chuva em até 12mm.

Sexta-feira (16): as condições permanecem semelhantes aos dias anteriores, com calor intenso e sensação de abafamento. A formação de pancadas de chuva continua prevista, com potencial para temporais. A atenção deve ser redobrada, especialmente em função do solo já encharcado, o que pode agravar impactos em áreas suscetíveis. Máxima de 30ºC e mínimas de 22ºC, além de chuva em até 8,1mm.

Atenção estendida

A Defesa Civil destaca que, após sexta-feira (16), a atenção deve permanecer elevada até pelo menos terça-feira (20), diante da aproximação e passagem de uma frente fria, que poderá estabelecer um cenário de chuvas persistentes e volumes acumulados significativos, aumentando o risco de transtornos, especialmente em áreas de risco.

Segundo o coordenador do Setor de Meteorologia da Defesa Civil do Estado de São Paulo, William Minhoto, o momento exige cautela: “Os modelos meteorológicos indicam um período com potencial para chuvas intensas e tempestades, com descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. É fundamental que a população acompanhe os alertas oficiais e evite situações de risco, especialmente em áreas mais vulneráveis.”