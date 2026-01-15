CAV é dominado pelo Ituano e perde a invencibilidade no Paulistão A2 

Apesar das boas intervenções do goleiro Gabriel Félix e do zagueiro Matheusão, a Pantera Alvinegra pecou na criação e na troca de passes, conhecendo a primeira derrota em 2026. O próximo jogo também é fora de casa, no sábado (17), às 19h, contra o Sertãozinho.
O Clube Atlético Votuporanguense não repetiu a boa apresentação da estreia, quando venceu o Água Santa, na Arena Plínio Marin, e acabou dominado e vencido por 1 a 0 pelo Ituano, na noite desta quarta-feira (14.jan), no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
Com a bola rolando…
O Ituano dominou praticamente todas as ações do primeiro tempo. Logo aos três minutos, Guilherme Xavier cobrou falta, e o goleiro Gabriel Félix espalmou.
Aos 19, o Galo de Itu teve grande chance dentro da área com Alason Carioca, mas o atacante chutou para fora e desperdiçou um gol feito.
O CAV tentava encaixar estocadas, mas pecava na criação de jogadas e nos erros de passes.
O Rubro-negro seguiu na pressão e conseguiu inaugurar o marcador, aproveitando-se de um erro adversário, aos 33 minutos, superando o arqueiro Gabriel Félix. Pedro Vitor entregou de presente para Bruno Mezenga, que deu a assistência de primeira para Neto Berola. O camisa 7 dominou, invadiu a área e deu um leve toque, com muita categoria, para fazer 1 a 0 para os donos da casa.
Com o placar adverso, o CAV finalmente começou a se lançar ao ataque. Depois dos 40, passou a levar perigo nas investidas de Fernandinho. O Clube Atlético Votuporanguense, porém, não conseguiu produzir finalizações nos primeiros 48 minutos.
Na volta do segundo tempo, o Ituano teve grande oportunidade logo no início, aos dois minutos. No chute de canhota de Bruno Mezenga, Gabriel Félix deu rebote para Thássio, que isolou e desperdiçou uma excelente chance.
Sete minutos depois, aos nove, o Galo novamente ficou perto de fazer o segundo gol. Tiaguinho tabelou com Guilherme Xavier e saiu cara a cara com o goleiro adversário. Gabriel Félix cresceu e fez uma defesa difícil à queima-roupa.
O Rubro-negro manteve o domínio e criou novamente, aos 17 minutos, na cabeçada de Alason defendida por Félix.
A pressão só aumentava e, aos 21, o goleiro do Votuporanguense fez outra defesaça na testada de Carlão, na cobrança de falta de Thássio. Com Gabriel Félix caído, Alason pegou o rebote e fez o mais difícil: isolou e perdeu uma oportunidade claríssima.
Aos 35, Bruno Alves, que veio do banco de reservas, finalizou de fora da área, mas parou na trave em mais uma chance aguda do Ituano.
Com o setor de criação em dificuldades, a primeira chegada da Pantera Alvinegra veio apenas aos 39 minutos, quando PV arriscou de muito longe, a bola desviou e passou perto da trave de Lucas Wingert.
Depois disso, o Votuporanguense foi para o tudo ou nada em busca do empate. O CAV levou perigo, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0.
Próximos compromissos
Com o resultado em Itu, a Pantera Alvinegra fica estacionada com três pontos na tabela do Paulistão A2 de 2026.
Agora, o CAV volta para Votuporanga onde terá uma curta preparação para a terceira rodada, quando enfrentará o Sertãozinho no próximo sábado (17), às 19h, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso (Frederico Dalmaso), em Sertãozinho/SP.
O Clube Atlético Votuporanguense só voltará a jogar diante de sua torcida na Arena Plínio Marin, na próxima quarta-feira (21), às 19h30, quando recebe o Santo André, pela quarta rodada do Paulistão A2.