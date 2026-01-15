Votuporanga sedia Campeonato Estadual Individual de Bocha 

Evento será realizado nos dias 24 e 25 de janeiro no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” e no Assary Clube de Campo, com participação estimada de cerca de 90 atletas de todo o Estado.

Votuporanga será sede do Campeonato Estadual Individual de Bocha, reunindo atletas de diversas regiões do Estado em uma competição que valoriza a tradição da modalidade e fortalece o calendário esportivo local.

Com foco no incentivo à prática da Bocha, o campeonato também busca preparar os atletas para competições de grande porte, como os Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade (JOMI) e Jogos Abertos.

As partidas serão realizadas em dois locais. No dia 24 de janeiro, os confrontos acontecem nas canchas do Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”. No dia 25, as disputas seguem no Assary Clube de Campo, com as finais programadas para o “Mario Covas”, encerrando a competição. Em ambos os dias, os jogos têm início às 8h.

De acordo com a organização, aproximadamente 90 atletas de todo o Estado devem participar do campeonato, reforçando o papel de Votuporanga como referência na promoção do esporte e no incentivo às modalidades tradicionais.

As inscrições devem ser feitas diretamente com Ismael Marchiolli, pelo telefone (17) 99188-4877. Haverá cobrança de uma taxa simbólica de participação, que será integralmente revertida em premiação aos atletas finalistas.

Como parte da preparação, os atletas de Votuporanga realizam treinamentos às terças e quintas-feiras, após as 18h, no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”.

O campeonato é uma realização da equipe de Bocha votuporanguense, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, a Bocha tem forte tradição em Votuporanga, e eventos como esse contribuem para fortalecer ainda mais a modalidade: “Temos orgulho de apoiar essa competição e incentivar o esporte em todas as suas formas, valorizando os atletas, as equipes e a comunidade, além de preparar nossos representantes para grandes desafios.”