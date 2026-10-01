Polícia Civil fecha 3ª “casa bomba” em três meses em Rio Preto

Imóvel no Jardim Planalto era usado, segundo a investigação, para armazenar e preparar drogas para distribuição; homem de 30 anos foi preso.

A Polícia Civil desarticulou uma “casa bomba” utilizada para armazenamento e preparação de drogas no Jardim Planalto, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (30.set). Um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

Segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), a ação ocorreu após dez dias de investigação e trabalhos de campo, que levaram os policiais até o imóvel.

Durante as buscas, foram encontrados 68 tijolos de maconha, outras 26 porções grandes da mesma droga já fracionadas e cinco porções de crack, que somaram aproximadamente 1,5 quilo.

Os investigadores também apreenderam dois celulares, duas balanças de precisão e R$ 96 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel seria utilizado para armazenar, pesar, fracionar e posteriormente distribuir os entorpecentes.

O homem detido foi encaminhado à unidade policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Terceiro imóvel em três meses

Segundo a Polícia Civil, esta foi a terceira estrutura classificada como “casa bomba” desarticulada pelas equipes nos últimos três meses. As operações realizadas no período resultaram, conforme a corporação, na retirada de aproximadamente 300 quilos de drogas de circulação.

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos na distribuição dos entorpecentes.