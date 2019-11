Exposição Museu Itinerante está no CEM Profª Anita Liévana Camargo

Alunos aprendem mais sobre a história de Votuporanga.

O projeto Museu Digital, está expondo os totens do Museu itinerante em vários locais da cidade. A Votu Otaku Fest já recebeu o evento e agora é a vez do CEM Profª Anita Liévana Camargo receber a exposição.

Vários totens estão na escola com informações sobre a cidade, com fotos históricas, história em quadrinhos e informações sobre livros que abordam a história da cidade e informações sobre o hino, bandeira e brasão da cidade, além de dados sobre o Museu Municipal Edward Coruripe Costa. Os totens possuem um QRCode e ao acessar o aplicativo ele faz a leitura destas informações. Amanhã (dia 26 de novembro) o criador do projeto, Leandro Ferreira de Oliveira, irá na escola para conversar com os alunos do tempo integral sobre o aplicativo e site do museu.

O aplicativo Museu Digital foi criado por Leandro para tornar a visita ao Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, mais agradável e interativo. O aplicativo gratuito lê um QR Code e apresenta informações sobre o acervo do museu. Nele é possível ler uma história em quadrinhos sobre a história do município, ver fotos antigas e conhecer a história deste local. Além de informações em texto, o aplicativo faz a locução do acervo, sendo uma ferramenta de inclusão para as pessoas com necessidades especiais. Desta maneira a visita a o museu torna-se um grande aprendizado com os itens do acervo.

“Gosto muito de desenvolver aplicações interativas e ao visitar o museu, pensei em tornar a visita a este local mais interativa e divertida. Pesquisei sobre QR Codes e vi que um aplicativo deste no museu, tornaria a experiência mais imersiva e educativa. Ao ler o código, o visitante aprende sobre o acervo. As explicações aparecem na tela do celular e um locutor informa sobre a obra. Os pequenos se encantam com esta novidade”, explica o professor.

O site do projeto “Museu Digital” (www.votuporanga.sp.gov.br/museu) é um complemento ao aplicativo e possui informações do acervo mais detalhadas, além de fotos históricas, informações sobre o museu, a história de Votuporanga e um espaço para as crianças, com jogos e história em quadrinhos digital. O objetivo do site é ser um acervo digital sobre a história da cidade e fonte de pesquisa para estudantes e interessados pela história do município.

O projeto “Museu Digital” foi criado pelo pedagogo Leandro Ferreira de Oliveira e contemplado com o projeto PROAC Município 2019. Este aporte permitiu criar o aplicativo e site.

O aplicativo é gratuito já está disponível na loja Google Play: leandroferreiraprof.museudigitalvotu

ProAC Município Votuporanga

O projeto Museu digital é um dos projetos realizados com o apoio do Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Cultura e Economia Criativa), e a Prefeitura de Votuporanga (Secretaria da Cultura e Turismo), por meio do Edital n° 01/2019, do ProAC Município Votuporanga.

QR Code

QR Code, (sigla do inglês Quick Response, resposta rápida em português) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto (interativo), um endereço URL, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS. Inicialmente empregado para catalogar peças na produção de veículos, hoje o QR Code é usado no gerenciamento de inventário e controle de estoque em indústrias e comércio. Desde 2003, foram desenvolvidas aplicações que ajudam usuários a inserir dados em telefone celular (smartphone) usando a câmera do aparelho. Os códigos QR são comuns também em revistas e propagandas, para registrar endereços e URLs. Em cartões de visita, por exemplo, o código QR facilita muito a inserção desses dados em agendas de telefones celulares.

Sobre o autor

Leandro Ferreira de Oliveira é professor, especialista em mídias digitais e mestre em educação. Desenvolve games, sites, aplicativos, histórias em quadrinhos, desenhos animados, vídeos e diversos materiais educacionais. Foi criador do programa “Clube do Saevinho” e da animação “+ Educação”, exibidos pela TV Unifev. Desenvolveu o game “Votucity- Nós fazemos Votuporanga”, game educativo sobre a história da cidade.