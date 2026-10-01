Dr. Abobrinha volta ao Castelo

Pascoal da Conceição, intérprete do personagem em ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, participa de encontro com fãs neste sábado (3), no Shopping Iguatemi Rio Preto.

@caroline_leidiane

“Este castelo será meu! Meu! Meeeeeeu!” O bordão do Dr. Abobrinha volta a ecoar no universo de “Castelo Rá-Tim-Bum” neste sábado, 3 de outubro, quando o ator Pascoal da Conceição, que deu vida ao personagem na série da TV Cultura, participa de um encontro com fãs no Shopping Iguatemi Rio Preto, das 12h às 15h.

Conhecido pelas tentativas de tomar para si o Castelo, o personagem conquistou diferentes gerações com seu jeito irreverente e seus planos para se tornar o dono do local. A participação do ator integra a programação da exposição “Castelo Rá-Tim-Bum”, em cartaz no empreendimento, e permite ao público reencontrar um dos personagens marcantes da produção.

A exposição reúne mais de 20 cenários e espaços temáticos, 21 figurinos originais e centenas de objetos cenográficos. A experiência imersiva conta ainda com recursos interativos e tecnológicos, como audioguia oficial, livro mágico com poemas dos episódios e novas dublagens dos bonecos, gravadas pelos atores originais especialmente para a exposição.

O encontro com Pascoal da Conceição é destinado aos visitantes que adquirirem ingresso para a exposição, sem cobrança adicional. A programação será realizada no Espaço de Eventos, no Piso Superior do Iguatemi Rio Preto.

Ingressos: www.feverup.com.