Criança de 4 anos morre após mal súbito em escola de Valentim Gentil 

O pequeno Lucca Gutierre Molina passou mal durante uma aula, foi socorrido, mas não resistiu e faleceu. A causa da morte deverá ser esclarecida pelas autoridades competentes.

Uma criança de 4 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (17.jun), após sofrer um mal súbito na EMEI Ailton de Medeiros, em Valentim Gentil/SP.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o fato ocorreu por volta das 9h30. A criança passou mal durante o período de aula e foi prontamente socorrida pela direção da escola, sendo encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal. Apesar dos esforços das equipes envolvidas, infelizmente, Lucca Gutierre Molina não resistiu e veio à óbito.

Em esclarecimentos à reportagem, a direção da escola lamentou profundamente o ocorrido, manifestou solidariedade à família e destacou que toda a assistência necessária foi prestada de forma imediata.

Os pais da criança também conversaram com a reportagem e enalteceram a atuação da equipe escolar, informando que o filho já havia apresentado outros episódios de desmaio e que a família estava em busca de atendimento médico para investigar o quadro.

A causa da morte deverá ser esclarecida pelas autoridades competentes após os procedimentos legais e exames necessários.

O pequeno Lucca Gutierre Molina, filho de Vitor Henrique Molina e Luana Peçatti Gutierre, deixou ainda os avós, demais familiares e amigos.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não haviam sido divulgadas até o fechamento desta matéria.