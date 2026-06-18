8ª Conferência Municipal de Saúde reúne profissionais e comunidade para debater o fortalecimento do SUS 

Evento discutiu propostas para aprimorar as políticas públicas de saúde e definiu os delegados que representarão Votuporanga na etapa macrorregional.

A construção de propostas para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a participação popular na definição das políticas públicas marcou a 8ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nesta terça-feira (16.jun), em Votuporanga/SP. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o encontro reuniu profissionais da rede municipal de saúde, gestores, representantes de instituições de ensino, conselheiros, usuários do SUS e membros da sociedade civil, além de definir os delegados que representarão o município na etapa macrorregional.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil”, a conferência promoveu um espaço de diálogo e construção coletiva, fortalecendo a participação popular na definição das políticas públicas de saúde.

A abertura contou com a presença da secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; do vereador Marcão Braz, representando a Câmara Municipal; do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio Teixeira Vieira; da representante da Unifev, Rosana Duran; do médico e professor universitário Dr. Antônio Caldeira; além de profissionais que atuam na rede municipal de saúde.

Responsável pela palestra magna, o Dr. Antônio Caldeira conduziu uma reflexão sobre os desafios contemporâneos do SUS, destacando a importância da democracia, da participação social, do financiamento adequado da saúde e do fortalecimento das políticas públicas para garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.

Ao longo da conferência, os participantes debateram propostas organizadas em quatro eixos temáticos: democracia, saúde como direito e soberania; financiamento adequado do Sistema Único de Saúde; enfrentamento das emergências climáticas e justiça socioambiental; e organização do cuidado e gestão do sistema de saúde.

As propostas aprovadas serão encaminhadas para a etapa macrorregional da conferência e servirão de base para a construção das próximas etapas das políticas públicas de saúde. O evento também definiu os delegados que representarão Votuporanga nas discussões regionais.

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a Conferência Municipal de Saúde é um dos principais espaços de construção coletiva das políticas públicas: “Este encontro é um dos principais espaços de construção coletiva das políticas públicas. É por meio do diálogo entre gestores, profissionais e população que conseguimos identificar demandas, discutir soluções e fortalecer um sistema de saúde cada vez mais eficiente, humanizado e acessível para todos.”