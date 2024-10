Mulher é multada por omissão de socorro a cachorro em Simonsen 

O animal que foi resgatado pelo CPVA, apresentava sinais de desnutrição, estava infestado por carrapatos, além de uma lesão grave em uma das orelhas.

Uma moradora do distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP, foi multada nesta sexta-feira (25.out), em R$ 795,00 pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal), após ser constatado que ela omitiu socorro a um cachorro em condição deplorável. O animal, que apresentava sinais de desnutrição, infestação por carrapatos e bicheiras em uma das orelhas, estava na rua procurando alimentos.

Inicialmente, a situação chegou ao conhecimento do Protetor Chandelly, ainda na terça-feira, que se deslocou até a residência da tutora. Durante a visita, ele ofereceu ajuda, incluindo a disponibilização de um veterinário e medicamentos para o tratamento do animal. No entanto, mesmo após a orientação e a notificação dos fiscais do CPVA, a tutora não tomou as medidas necessárias para prestar socorro ao cachorro.

“Mesmo oferecendo apoio, mesmo tendo tudo gratuito, mesmo ligando diversas vezes pedindo para que providencias sejam tomadas, ela não fez pelo animal. Friamente, ignorou a dor do seu cachorro”, disse Chandelly.

Diante da gravidade da situação, Chandelly acionou a Polícia Militar e também registrou um Boletim de Ocorrência por maus-tratos. O cão foi resgatado pelo CPVA e encaminhado à Clínica Veterinária Municipal de Votuporanga, onde receberá os cuidados necessários.

De acordo com Chandelly, uma das vozes mais atuantes na defesa da causa animal no município, “a ação e a atuação do CPVA destacam a importância da proteção animal e a responsabilidade dos tutores em cuidar de seus pets, evitando situações de negligência e maus-tratos. Hoje, segundo a Lei Federal 14.064/2017, pode dar até prisão.”

Ainda segundo o protetor, o caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes e, assim que o cachorro receber alta, será colocado para adoção.

