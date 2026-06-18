Participação dos usuários fortalece as políticas de Assistência Social em Votuporanga

Município incentiva espaços de diálogo para ampliar a participação da população e fortalecer os serviços oferecidos à comunidade.

Ouvir quem utiliza os serviços públicos é um dos caminhos para construir políticas mais eficientes e alinhadas às necessidades da população. Com esse objetivo, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social, tem apoiado as ações desenvolvidas pelo Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social (FMUSUAS), fortalecendo a participação dos usuários nas decisões relacionadas à política de Assistência Social do município.

Ao longo deste ano, foram promovidas iniciativas voltadas à valorização do diálogo entre usuários, sociedade civil, entidades e poder público. Entre elas, visitas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que permitiram ampliar a escuta das demandas da população e aproximar ainda mais a gestão da realidade vivenciada pelas famílias atendidas pela rede socioassistencial.

As ações também reforçaram a importância dos Conselhos Municipais como espaços de participação e acompanhamento das políticas públicas, contribuindo para tornar a Assistência Social cada vez mais democrática, transparente e acessível. Entre as iniciativas de inclusão, também foram disponibilizados materiais em Braille, fornecidos pelo Governo Federal e entregues pelo Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social (FMUSUAS), contribuindo para ampliar o acesso e a participação de pessoas com deficiência visual.

A secretária municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Regina de Azevedo, destacou que fortalecer a participação da população é um compromisso permanente da gestão.

“Uma política pública se torna mais eficiente quando é construída com diálogo, escuta e participação. Incentivar que os usuários acompanhem, opinem e contribuam com sugestões é uma forma de fortalecer a Assistência Social e garantir que os serviços estejam cada vez mais próximos das necessidades da população. Esse compromisso com a participação social fortalece não apenas as políticas públicas, mas também a cidadania e a garantia de direitos”, ressaltou.