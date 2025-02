Copa do Brasil: CAV busca empate duas vezes, mas cai nos pênaltis  

Duelo entre Votuporanguense e Aparecidense-GO ocorreu na noite desta quarta-feira (26) e terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar. Já nos pênaltis: 5 a 4 para o Camaleão que vai encarar o Cascavel na próxima fase do torneio.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

O Clube Atlético Votuporanguense não conseguiu fazer história passando de fase na Copa do Brasil e caiu nos pênaltis por 5 a 4 para a Aparecidense-GO, após um empate por 2 a 2 no tempo normal, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na noite desta quarta-feira (26.fev), diante de 2.507 pagantes.

Desde que inventaram a ‘lei do ex’ no futebol, o termo parece que gosta de aparecer, e por falar em aparecer, João Marcos, voltou a atuar na Toca da Pantera, mas do outro lado e abriu o placar para o Camaleão. Higor Leite também deixou o dele para os visitantes. Já o CAV balançou as redes com Gabriel Moysés e Pedrinho.

Na disputa por pênaltis, todos os cobradores do time visitante converteram enquanto pelos donos da casa, Frank parou no goleiro Matheus Alves.

O adversário da Aparecidense na segunda fase será o Cascavel, que passou pelo América-MG. A exemplo da rodada inaugural, os confrontos acontecem em jogo único e, em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis.

Além da classificação, a equipe goiana fatura uma cota de R$ 1 milhão. Já o CAV se despede do torneio ainda na primeira fase, a exemplo de sua outra participação, em 2019, quando caiu na Toca, por 1 a 0, diante do Ypiranga-RS.

Com a bola rolando…

Logo no início da partida, os visitantes tiveram uma baixa com a saída do atacante Renan Gorne, lesionado, para a entrada de Stefano. As chances na primeira etapa se resumiram a alguns poucos chutes de fora da área, sem grande perigo, o que levou o técnico Rogério Corrêa, a mexer na Pantera Alvinegra, sacando o zagueiro Felipe – que já tinha cartão amarelo – para a entrada do atacante Hugo antes dos 30 minutos.

Melhor em campo, a Aparecidense abriu o placar aos 39 minutos com direito a golaço de João Marcos que recebeu com liberdade, aproveitou o espaço e avançou, batendo bonito, no ângulo de Luís Carlos, para marcar o primeiro na Arena Plínio Marin.

Após o apito da arbitragem para o intervalo, uma vaia discreta ecoou nas arquibancadas, mas que logo foi superada por gritos de incentivo.

O período de paralisação fez bem e os donos da casa voltaram mais ligados na etapa complementar e assustaram em chute de Dener que acabou bloqueado pela defesa. Aos 11, John Egito quase empatou em uma pancada de longe, mas Matheus Alves salvou o Camaleão. A reação do Votuporanguense em campo empolgou a torcida que embalou de vez.

A pressão do CAV surtiu efeito e, aos 29 minutos, Gabriel Moysés – que havia acabado de entrar – recebeu na área e bateu firme para deixar tudo igual. A Pantera Alvinegra seguiu tomando mais a iniciativa, mas quem voltou a marcar foi a Aparecidense: aos 40 minutos, Higor Leite pegou sobra de bola e encheu o pé para recolocar os visitantes na frente.

Nos acréscimos, porém, Pedrinho cobrou falta com categoria, empatou novamente e levou a disputa para as penalidades. A blitz alvinegra levou a uma sequência de escanteios e obrigou a defesa visitante se virar para garantir o empate. Contudo, já no final dos sete minutos acrescidos, em um último escanteio, desta vez pela esquerda, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE) não permitiu a cobrança e encerrou a partida, sendo repudiado pela torcida, que não escondeu o descontentamento.

Na disputa na marca da cal, a Aparecidense converteu todas as cobranças – a última delas com João Marcos – e venceu por 5 a 4. Pelo Votuporanguense, Frank parou em defesa de Matheus Alves na terceira batida.

E agora?

Após a participação da Copa do Brasil, o CAV vira a chave e volta as atenções para o Paulistão A2, uma vez que, enfrenta o Ituano no próximo sábado (1º.mar), às 18h, novamente na Arena Plínio Marin.