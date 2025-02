Palmeiras se reapresenta e prepara mudanças por classificação ao mata-mata 

Verdão está em terceiro lugar do Grupo D e visita Inter de Limeira às 19h30 da quinta-feira.

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira após o empate por 1 a 1 com o Água Santa no último fim de semana.

A quatro rodadas do término da primeira fase, o Verdão não depende mais somente de si para classificar e com isso prepara mudanças para enfrentar a Inter de Limeira às 19h30 da quinta-feira, no Estádio Major Sobrinho, em Limeira. O jogo é válido pela 9ª rodada do Paulista.

O Verdão está em terceiro lugar no Grupo D e com 13 pontos, sendo três atrás do líder São Bernardo e dois atrás da Ponte Preta – que ultrapassou o Alviverde na última rodada ao vencer o Guarani.

Na primeira parte do treino, os jogadores de linha fizeram uma atividade técnica com ênfase em passes rápidos, movimentações e raciocínio. Os goleiros fizeram um trabalho específico com os preparadores. Na segunda parte, os goleiros integraram o grupo e houve um treino em dimensões reduzidas.

Os titulares no empate de domingo saíram mais cedo por controle de carga.

Na última rodada, Abel Ferreira ainda utilizou um time mesclado, poupando da escalação titular nomes como Gómez, Estêvão e Raphael Veiga.

Dessa vez, com a classificação ameaçada, há uma tendência de acionar o que há de melhor à disposição. Se houver preservados, devem ser poucos e considerados principalmente por conta do Choque-Rei com o São Paulo que acontece no domingo, três dias depois.

Assim, uma provável escalação se aproxima do que Abel utilizou nos jogos contra Guarani e Corinthians. Com Weverton; Rocha (Mayke), Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Riós, Veiga e Maurício; Estêvão e Facundo Torres.

