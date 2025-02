Brasil enfrenta quinta onda de calor a partir desta sexta-feira 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, parte de Goiás e do Mato Grosso do Sul marcarão temperaturas de pelo menos 5ºC a 7ºC.

Uma quinta onda de calor deve chegar ao país a partir da próxima sexta-feira (28.fev) e deve se prolongar pelo Carnaval. Entre as regiões metropolitanas mais afetadas estão as de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

Segundo a Climatempo, São Paulo, Brasília e Curitiba são as capitais com maior chance de estabelecerem novos recordes de calor para 2025 durante a nova onda de calor. Nesta terça (25), Porto Alegre foi a capital mais quente, com 38,1°C.

A nova onda de calor extremo deve ser causada “pela atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera”, impedindo a formação de nuvens e resultando no aumento das temperaturas mais expressivamente, o que deve se estender até o começo de março.

No período, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, parte de Goiás e do Mato Grosso do Sul marcarão temperaturas pelo menos 5ºC a 7ºC mais quentes que a média prevista para o mês de março.

Em regiões como Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, as temperaturas devem atingir temperaturas 3ºC a 5ºC mais quentes que a média de março.

“Este evento é distinto da onda de calor que começou no final de semana no Sul, pela atuação da massa de ar mais seco na Argentina. Os gaúchos, terão um dia apenas com uma ligeira redução no calor mais intenso, nesta quinta-feira (27)”, diz a Climatempo.

O Sul do país é a região que mais tem sofrido com dias de calor extremo neste início de ano. Já foram três ondas de calor em menos de dois meses completos: de 15 a 19 de janeiro; de 2 a 12 de fevereiro e de 22 a 27 de fevereiro.

Com os fenômenos, diversas cidades registraram temperaturas recordes para o período. Quaraí, no Rio Grande do Sul, por exemplo, registrou marcas de quase 44ºC. É a maior temperatura observada no estado desde o início do monitoramento, em 1910.

Março quente

O início de março com altas temperaturas reflete um pouco como deve ficar o tempo ao longo do último mês do verão.

Segundo a Climatempo, março deve ser quente em boa parte do Brasil, com marcas acima da média principalmente no centro-leste do país e também na região amazônica.

Os meteorologistas também destacam que o La Niña deve se desconfigurar ao longo do mês de março, com o retorno para uma fase de neutra.

O fenômeno tem consequências importantes para o clima no país, como a facilitação da entrada de massas de ar frio e a influência no regime de chuvas. Mas as águas aquecidas dos oceanos de forma geral têm amenizado os efeitos do La Niña, que é considerado de baixa intensidade.

Uma nova massa de ar quente que ganha força entre o norte da Argentina e o Uruguai deve influenciar as altas temperaturas Centro-Sul, especialmente na primeira quinzena do mês.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Votuporanga, segundo a Climatempo: