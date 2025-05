Dia do Desafio: Votuporanga recebe Carlos Thiengo nesta quinta-feira

Thiengo, que possui vasta experiência no futebol, tanto na Pedagogia quanto no alto rendimento, ministrará palestra gratuita no CSU.

Votuporanga sedia, nesta quinta-feira (8/5), um evento para comemorar o Dia do Desafio, lembrado em 28 de maio. O professor doutor Carlos Rogério Thiengo oferecerá uma capacitação para Pedagogia do Futebol, das 8h às 12h, no CSU (Centro Social Urbano) “Profª Antônia Bortolaia Breviglieri”. O endereço é rua Thomas Paes da Cunha Filho s/n, bairro São João. O evento é gratuito e podem participar interessados a partir dos 16 anos.

Thiengo possui vasta experiência no futebol, tanto na Pedagogia quanto no alto rendimento. A atração é promovida pelo Roteiro Esportivo Sesc Rio Preto, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou que a participação de Thiengo valoriza ainda mais o Dia do Desafio, que é uma campanha mundial que estimula a prática de esportes e atividades físicas. “O objetivo do Dia do Desafio é combater o sedentarismo e promover a saúde e o bem-estar. A ação propõe que as pessoas se movimentem por, pelo menos, 15 minutos contínuos, praticando qualquer tipo de atividade física”, encerrou.

Quem é Carlos Thiengo

Carlos Rogério Thiengo é fundador e diretor da Ginga Futebol, profissional de Educação Física com doutorado pela Unicamp, mestrado e graduação pela Unesp. Foi instrutor e coordenador adjunto na CBF Academy entre 2015 e 2022. Atuou como analista de desempenho na Seleção Brasileira Feminina Sub-20 e nas categorias de base do SPFC. Autor do Glossário do Futebol Brasileiro e membro do grupo de autores e editores executivos dos manuais produzidos pela CONMEBOL.