Traficante é preso levando uma tonelada de maconha de Votuporanga para São Paulo 

Veículo foi abordado nesta quarta-feira (26) com 1.092 quilos da droga em Cafelândia/SP. Em outra ocorrência, uma grande quantidade do entorpecente foi apreendida na (SP-270) em Palmital/SP.

Um homem foi preso transportando mais de uma tonelada de maconha em um carro na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia/SP, nesta quarta-feira (26.fev).

O suspeito foi abordado pela equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP), que contou com apoio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e da Base de Aviação da Polícia Militar (Águia).

Durante a vistoria, os policiais encontraram 1.092 quilos da droga no interior e no compartimento de carga do veículo. Em depoimento à polícia, o motorista disse que foi contratado por uma pessoa desconhecida para levar o carregamento de Votuporanga/SP a São Paulo/SP.

O condutor do automóvel foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Bauru/SP, onde permanece à disposição da Justiça.

Apreensão em Palmital

Uma grande quantidade de maconha também foi apreendida na tarde desta quarta-feira (26) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em Palmital/SP.

O motorista transportava 970 quilos da droga em um caminhão. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que não sabia do conteúdo da carga. O veículo era acompanhado por um carro, onde estava o dono do caminhão, que também foi parado.

A dupla foi levada para a Polícia Civil de Palmital e permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas.

*Com informações do g1