Conta de luz em fevereiro terá bandeira verde

Pelo segundo mês consecutivo, o país terá bandeira tarifária verde na conta de luz, que isenta o consumidor de qualquer cobrança extra.

A bandeira tarifaria para o mês de fevereiro continuará verde, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (30.jan). Isso significa que não haverá cobrança adicional na tarifa.

Em dezembro, a bandeira foi reduzida de amarela para verde em janeiro devido ao volume de chuvas – justificativa semelhante à aplicada na decisão para fevereiro.

“De um modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras”, diz o comunicado da agência.