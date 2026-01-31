Polícia Militar desmantela ‘fábrica’ de armas em Nhandeara 

O armeiro atuava em um estabelecimento que funcionava como uma funilaria automotiva; armas, munições e peças foram apreendidas.

Um homem que atuava como ‘armeiro’ foi preso nesta quinta-feira (29.jan), em Nhandeara/SP, durante uma ação da Polícia Militar, por porte ilegal de arma de fogo, posse de munições e comércio ilegal de armamentos artesanais.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar recebeu informações sobre um indivíduo, identificado pelas iniciais W., estaria utilizando a própria residência, onde funcionava uma funilaria automotiva, para confeccionar armas de fogo artesanais.

Em seguida, pela residência, os PMs realizaram buscas e encontraram uma espingarda artesanal calibre 32, escondida debaixo de um colchão, além de uma besta e um simulacro de pistola, que, segundo o próprio autor, seria posteriormente transformado em uma arma de calibre 9 milímetros.

Já pela funilaria, apontada como local de fabricação dos armamentos, os policiais militares encontraram diversas ferramentas, como equipamentos de solda e chaves, além de cartuchos deflagrados, duas munições intactas, várias peças prontas para montagem de armas e diversas molas propulsoras utilizadas no processo de fabricação do armamento.

Ainda segundo o registro policial, questionado, o suspeito teria confessado a fabricação e o comércio ilegal das armas, demonstrando elevado conhecimento técnico e habilidade na manipulação dos armamentos.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde W., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O armamento e os apetrechos relacionados a fabricação das armas clandestinas foram apreendidos.