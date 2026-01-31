Câmara pauta vetos e divulgação da agenda de autoridades municipais 

A 2ª sessão ordinária de 2026 ocorre na próxima segunda-feira (2), às 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”. Outro projeto pautado é a concessão do Prêmio ‘Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon’ à Márcia Cardoso Luqueti Gianoti.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza na próxima segunda-feira (2.fev) a 2ª sessão ordinária do 2º ano legislativo, a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, com pauta composta por quatro projetos previstos para a votação dos vereadores.

Confira abaixo a relação de projetos pautados na Ordem do Dia: