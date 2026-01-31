Câmara pauta vetos e divulgação da agenda de autoridades municipais 

A 2ª sessão ordinária de 2026 ocorre na próxima segunda-feira (2), às 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”. Outro projeto pautado é a concessão do Prêmio ‘Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon’ à Márcia Cardoso Luqueti Gianoti.
A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza na próxima segunda-feira (2.fev) a 2ª sessão ordinária do 2º ano legislativo, a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, com pauta composta por quatro projetos previstos para a votação dos vereadores.
Confira abaixo a relação de projetos pautados na Ordem do Dia:
- Veto Total ao Projeto de Lei Nº 114/2025: de autoria dos vereadores Natielle Gama (Podemos) e Ricardo Bozo (Republicanos) – dispõe sobre o atendimento prioritário nas unidades públicas de saúde do município a pessoas diagnosticadas com TEA nível 3 de suporte, TDAH grave, TOD grave, deficiência intelectual grave ou em tratamento oncológico.
- Veto Total do Projeto de Lei Nº 153/2025: de autoria do vereador Marcão Braz (PP) – dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário às pessoas portadores de epilepsia nos órgãos públicos municipais, estabelecimentos privados e demais locais que prestem atendimento ao público e dá outras providências.
- Projeto de Lei Nº 138/2025: de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (PRD) – dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da agenda oficial do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e superintenderes de autarquias municipais, incluindo compromissos cumpridos e a cumprir, viagens oficiais e a identificação das pessoas e entidades recebidas em gabinete e dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo Nº 1/2026: de autoria da Mesa Diretora – dispõe sobre a concessão, à senhora Márcia Cardoso Luqueti Gianoti, do Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”.
Procuradoria da Mulher da Câmara indica Márcia Luqueti Gianoti para o Prêmio Mulher Destaque – “Maria Muro Pozzobon”
A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Votuporanga – formada pela Bancada Feminina, através das vereadoras Natielle Gama (Podemos) e Débora Romani (PL) – indicou a senhora Márcia Cardoso Luqueti Gianoti para receber o Prêmio Mulher Destaque – “Maria Muro Pozzobon” – edição 2026, honraria que reconhece mulheres que se destacam por relevantes contribuições nos campos social, profissional, econômico e comunitário.
A indicação foi formalizada por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2026, que reconhece a expressiva atuação de Márcia na área social e educacional de Votuporanga.
A homenageada, durante vários anos presidiu a Apae de Votuporanga e, ao longo de 2025 trabalhou em diversas ações sociais em favor da população.
A entrega da homenagem será realizada na semana do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, durante Sessão Solene no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.
Histórico da homenageada
Ex-presidente da APAE de Votuporanga, Márcia Gianoti construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão social e pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, destacando-se pela liderança sensível e pela dedicação ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao atendimento especializado.
Bacharela em Direito, possui ampla experiência em entidades sociais e já exerceu funções de destaque em conselhos ligados à infância, adolescência e assistência social, como o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de ter ocupado cargos diretivos na própria APAE, antes de assumir sua presidência.
Sob sua gestão, a instituição ampliou projetos e ações que impactam diretamente a qualidade de vida dos assistidos e de suas famílias, com a implantação de novos espaços de atendimento, atividades pedagógicas e iniciativas voltadas à autonomia, inclusão e bem-estar.
Sua atuação também se evidencia pela capacidade de articulação com o poder público e a iniciativa privada, viabilizando parcerias, recursos e apoio técnico que fortalecem e ampliam os serviços oferecidos pela APAE.