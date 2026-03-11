Alto preço da conta de água segue gerando reclamações em Votuporanga 

O aumento nas faturas de água vem gerando descontentamento público desde o início de janeiro, contudo, apesar dos anúncios por parte da Administração Municipal, o problema não foi resolvido.

Jorge Honorio

O alto preço nas contas de água em Votuporanga/SP segue como uma das principais causas de descontentamento nas redes sociais e rodas de conversa. Inclusive, o assunto foi tema de uma série de protestos na Câmara Municipal e um abaixo-assinado protocolado junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

Com o valor da água considerado mais caro que a Sabesp e uma série de vazamentos de água e esgoto, a Prefeitura de Votuporanga, responsável pela Saev Ambiental, realizou mudanças no comando da Autarquia, quando o ex-superintendente Luciano Nucci Passoni pediu exoneração, no último dia 20 de fevereiro, abrindo espaço para uma nomeação relâmpago e interina do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), e posteriormente do Osvaldo Carvalho.

Além da movimentação nos bastidores, o prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou o refaturamento de 7 mil contas de água, à diminuição de faixas tarifárias, além da alteração no calendário anual de reajuste para 49 mil ligações existentes no município. No tocante, ao calendário de reajuste anual das tarifas, atualmente realizado em dezembro, passará a ocorrer em junho, evitando impacto financeiro no início do ano, período que concentra outras despesas das famílias e período de maior consumo de água.

Na prática, apesar da pequena diminuição no valor das faturas, a situação segue como motivo de reclamação. É o que notou a professora universitária M.R.L., moradora do bairro Jardim Residencial Eulália: “O valor veio um pouco menor, quando comparado com aquela fatura desastrosa que paguei em janeiro, mas, ainda é um absurdo quando você compara com a regularidade do meu consumo de todo o ano passado. Trocando as palavras, melhorou, mas não posso falar que fiquei satisfeita, o aumento foi brutal. Imagino a dificuldade para as famílias com menor poder aquisitivo”, relatou ao Diário.

No mesmo sentido, Mayara Teixeira desabafa: Minha conta de água de janeiro veio R$ 324,00 e está lá para pagar. Moramos em três e mal ficamos em casa. Nunca paguei um valor alto desta maneira, na verdade está lá para pagar porque estou indignada com este valor. A outra conta chegou ontem é de R$ 212,00.”

A Saev Ambiental foi procurada no início do ano e afirmou ao Diário que não houve aumento na fatura de água. Na prática, o aumento vertiginoso nas faturas é fruto de reajuste inflacionário, adequação da Taxa de Lixo de 25% para 50%, e o aumento da Tarifa do Esgoto para 100%.