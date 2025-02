Com a chegada de onda de calor, veja como economizar na conta de energia

Durante o período de 12 a 18 de fevereiro, os termômetros podem registrar temperaturas 5°C acima da média para o mês de fevereiro.

A partir de quarta-feira (12.fev) o Estado de São Paulo enfrentará uma nova onda de calor. O fenômeno climático acontece quando as temperaturas ficam cinco graus acima da média, por um período de cinco dias. O alerta com possibilidade de temperaturas recordes para o verão foi emitido, principalmente, para as cidades localizadas no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado. Além do desconforto, as temperaturas elevadas podem impactar na conta de energia elétrica.

Neste cenário, é fundamental adotar práticas de consumo consciente para minimizar gastos e preservar os recursos naturais. Para auxiliar a população a enfrentar esses dias quentes de maneira consciente e econômica, a Neoenergia Elektro reforça algumas orientações que podem ser facilmente incorporadas ao dia a dia:

Ventilação natural:

Aproveite a ventilação natural abrindo janelas e portas em horários estratégicos, como durante a manhã e no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Isso ajuda a refrescar a casa sem a necessidade de ar-condicionado.

Uso eficiente dos aparelhos de ar-condicionado:

Se o uso do ar-condicionado for indispensável, mantenha as janelas fechadas e use cortinas ou persianas para bloquear a luz solar direta. Além disso, defina a temperatura em torno de 23 a 25°C evitando o uso excessivo do aparelho.

Evite o uso de equipamentos que geram calor:

Minimize o uso de forno e fogão durante os dias mais quentes. Opte por refeições mais rápidas que não dependam de uso prologando.

Mantenha a geladeira em boa condição:

Verifique as borrachas de vedação da geladeira e mantenha-a em local fresco, longe da luz solar direta para garantir sua eficiência e evitar sobrecarga no consumo de energia.

Organize a rotina:

Planeje as atividades que exigem energia, como lavar roupas ou utilizar eletrodomésticos, para horários em que a demanda de energia é menor, geralmente à noite.

Com essas práticas simples, é possível garantir conforto durante a onda de calor sem comprometer o orçamento familiar. A economia de energia não só alivia a conta no final do mês, mas também contribui para um futuro mais sustentável.